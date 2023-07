Fußball-WM der Frauen 2023: Zeitverschiebung und Anstoßzeiten

Die Fußball-WM der Frauen 2023 findet in Australien und Neuseeland statt. Die Anstoßzeiten fallen aufgrund der Zeitverschiebung häufig auf den Vormittag.

Die Fußball-WM der Frauen 2023 findet vom 20. Juli bis zum 20. August in den beiden Gastgeberländern Australien und Neuseeland statt. Aus deutscher Sicht liegen beide Länder am anderen Ende der Welt, was sich aufgrund der enormen Zeitverschiebung natürlich auch auf die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele auswirkt.

Die WM der Frauen wird 2023 in insgesamt vier unterschiedlichen Zeitzonen ausgetragen - klingt verwirrend? Keine Sorge, wir haben alle Anstoßzeiten für Sie und verraten Ihnen, wie die Zeitverschiebung an den verschiedenen Spielorten der Frauen-WM 2023 aussieht.

Fußball WM der Frauen 2023: Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Neuseeland / Australien

Sowohl Neuseeland als auch Australien haben mehrere Zeitzonen. Während der Weltmeisterschaft im Sommer sind immerhin alle Austragungsorte in Neuseeland der deutschen Zeit zehn Stunden voraus. Komplizierter wird es in Australien, denn dort liegen die Spielstätten der Fußball WM der Frauen in drei unterschiedlichen Zeitzonen. Um die Zeitverschiebung zu veranschaulichen, haben wir hier eine Übersicht mit allen Spielorten und dem jeweiligen Zeitunterschied für Sie:

Auckland , Wellington, Dunedin und Hamilton in Neuseeland : Wenn es in Deutschland 12 Uhr ist, ist es an allen Spielorten in Neuseeland 22 Uhr. Neuseeland ist der deutschen Zeit zehn Stunden voraus.

, Wellington, und Hamilton in : Wenn es in 12 Uhr ist, ist es an allen Spielorten in 22 Uhr. ist der deutschen Zeit zehn Stunden voraus. Sydney, Brisbane und Melbourne in Australien : Wenn es in Deutschland 12 Uhr ist, ist es an den Orten im Osten Australiens 20 Uhr. Die drei australischen Städte sind Deutschland acht Stunden voraus.

und in : Wenn es in 12 Uhr ist, ist es an den Orten im Osten 20 Uhr. Die drei australischen Städte sind acht Stunden voraus. Perth , Australien : Wenn es in Deutschland 12 Uhr ist, ist es in Perth 18 Uhr. Die Stadt an der Westküste Australiens ist uns sechs Stunden voraus.

, : Wenn es in 12 Uhr ist, ist es in 18 Uhr. Die Stadt an der Westküste ist uns sechs Stunden voraus. Adelaide , Australien . Wenn es in Deutschland 12 Uhr ist, ist es in Adelaide 19.30 Uhr. Die Stadt liegt an der australischen Südküste und ist uns 7 Stunden und 30 Minuten voraus.

Die hier angegebenen Zeiten beziehen sich auf die deutsche Sommerzeit, die zur Zeit der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis zum 20. August herrscht. In Neuseeland und in einigen Orten von Australien sind die Uhren in dieser Zeit auf die Winterzeit eingestellt, da beide Staaten auf der Südhalbkugel liegen. Wenn bei uns also die heißesten Tage des Jahres anstehen, dürfen sich die Spielerinnen bei der Fußball-WM der Frauen auf milde Temperaturen zwischen 10 und 18 Grad einstellen.

Anstoßzeiten bei der Fußball-WM der Frauen 2023: Wann beginnen die Spiele?

Bei der Fußball-WM der Frauen 2023 ist nicht nur die Zeitverschiebung besonders, denn mit 13 unterschiedlichen Anstoßzeiten ist die WM in Neuseeland und Australien ebenfalls einzigartig. Die vielen Zeiten haben aber einen praktischen Grund: Die FIFA hat die Zeiten so festgelegt, um zu ermöglichen, dass die Spiele in den Ländern der antretenden Mannschaften zu halbwegs geeigneten Sendezeiten verfolgt werden können. Alle Begegnungen des deutschen Nationalteams finden laut Spielplan der Frauen-WM 2023 am Vormittag deutscher Zeit statt, während die Spiele der US-Amerikanerinnen für uns mitten in der Nacht ausgetragen werden. Die USA gehören zusammen mit Deutschland und England zu den Favoriten des Turniers und damit zu den besten Teams bei der Frauen-WM 2023.

Die Anstoßzeiten bei der Weltmeisterschaft der Frauen 2023 im Überblick:

Alle Anstoßzeiten nach Ortszeit: 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 und 20.30 Uhr.

nach Ortszeit: 12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 und 20.30 Uhr. Anstoßzeiten nach deutscher Zeit (MESZ): 3.00, 4.00, 4.30, 6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 und 14.30 Uhr.

In der Endrunde gibt es nur noch jeweils eine Partie im Achtelfinale und eine im Viertelfinale, die für uns in der Nacht stattfinden. Alle anderen Endrundenspiele der WM finden am Vormittag statt. Das Finale steigt am 20. August 2023 um 12 Uhr. Die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 in Deutschland hing lange in der Luft. ARD und ZDF konnten sich im Juni schließlich doch noch mit der FIFA einigen und werden das Turnier im Free-TV zeigen.