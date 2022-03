Ein FCA-Profi ist bei der WM in Katar sicher dabei

Allmählich steht fest, welche Teams an der WM in Katar teilnehmen. Ein FCA-Spieler ist dabei, einer steht kurz vor der Qualifikation und einer wird das Turnier verpassen.

So lange ist es nicht her, da feierten die Österreicher einen Deutschen. Im vergangenen Jahr hatten die Fußballer der Alpenrepublik mit Franco Foda als Trainer das Achtelfinale einer EM erreicht. Bislang einmalig. Nun jedoch werden sie vor dem Fernseher sitzen, während die winterliche Wüsten-WM in Katar stattfindet. Österreich hatte keine gute Figur in der WM-Qualifikationsgruppe abgegeben, nun scheiterte die ÖFB-Auswahl im Play-off-Halbfinale an Wales. Wobei: Eigentlich scheiterte Austria beim 1:2 nur an einem Mann, nämlich an Gareth Bale.

Einst investierte Real Madrid in den Ausnahmeangreifer 100 Millionen Euro, doch seine Einsatzzeiten sind überschaubar. In der Nationalmannschaft indes ist der wuchtige Waliser mit dem Samurai-Zöpfchen Kapitän und Leistungsträger. Wie der 32-Jährige den Ball per Freistoß versenkte – können nur wenige. Danach noch der Drehschuss zum 2:0. Bale lieferte sportliche und später verbale Antworten für seine Kritiker. Unter anderem hatte ihn die spanische Sportzeitung Marca als „Parasit“ in Reals Kader bezeichnet. Wirklich nicht nett. „Widerlich“ sei das, „sie sollten sich schämen“, entgegnete Bale nach seiner Gala.

Trotz Alaba, Sabitzer und Arnautovic - Österreich verpasst die WM 2022 in Katar

Und die Österreicher? Alles andere als glücklich. Wer Spieler aus Bundesliga, Primera División oder Serie A in seinen Reihen hat, der darf sich gegen Wales schon durchsetzen. Aus dem gefeierten könnte daher ein gefeuerter Foda werden. Michael Gregoritsch, der in den letzten Minuten mitwirkte, darf sich also auf einen entspannten November und Dezember freuen, während ein anderer Profi des FC Augsburg in die Hitze entschwindet. Carlos Gruezo und Ecuador konnten sich ein 1:3 gegen Paraguay leisten, vom vierten Rang in der südamerikanischen Qualifikationsgruppe werden sie sich nicht mehr verdrängen lassen. Ecuador wird zum vierten Mal in seiner Geschichte an einer WM teilnehmen.

FCA-Profi Carlos Gruezo (oben) hat sich mit Ecuador für die WM in Katar qualifiziert. Foto: Matthias Balk, dpa

Wahrscheinlich läuft Gruezo im überschaubaren Wüstenemirat einem weiteren FCA-Mitspieler über den Weg, auch die USA mit Ricardo Pepi stehen kurz vor der Qualifikation. Das 0:0 gegen Mexiko half beiden Mannschaften weiter, mit einem Erfolg in den verbliebenen Quali-Spielen gegen Panama oder Costa Rica hätten die Nordamerikaner ihren WM-Platz sicher.

Unklar ist, ob die Ukraine zu ihrem Play-off-Spiel antreten kann

Bis alle Teilnehmer feststehen, werden noch Monate vergehen. Mit Italien hat sich ein prominenter Vertreter frühzeitig abgemeldet, während die Niederlande mal wieder mitspielen darf. Deutschland, Frankreich, Spanien oder England sind dabei, aus Südamerika natürlich die „Big Two“ Argentinien und Brasilien. Am Dienstag kommen nach den Play-off-Finalspielen Portugal gegen Nordmazedonien sowie Polen gegen Schweden (beide 20.45 Uhr) noch zwei europäische Vertreter hinzu.

Ungewiss bleibt, ob die Ukraine vor Juni noch ihr Play-off-Halbfinale gegen Schottland austragen kann. Wenn nicht, trifft Wales auf Schottland. Ein britischer Klassiker – wie gemalt für weitere Heldentaten von Gareth Bale.