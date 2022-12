WM-Finale 2022 heute live: Übertragung im Free-TV oder Stream am 18. Dezember

Heute steht das Finale der WM 2022 an: Argentinien gegen Frankreich. Wir verraten, ob die Übertragung im Free-TV läuft und wo sie am Sonntag live zu sehen ist.

Heute findet das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar statt. Argentinien und Frankreich sind als letzte zwei Mannschaften im Turnier übrig und kämpfen um den Weltmeister-Titel. Während die Auswahl der Südamerikaner im Halbfinale gegen Kroatien mit 3:0 die Oberhand behielten, setzte sich Frankreich nach zähem Ringen gegen das letzte bei der Endrunde verbliebene afrikanische Team der Marokkaner durch (2:0). Wir verraten, ob das Endspiel am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, auch live im Free-TV zu sehen ist und haben alle weiteren Infos zur Übertragung.

WM-Finale 2022 live: Argentinien schlägt Kroatien und steht im Endspiel

In der Runde der letzten Vier hatte Argentinien am Dienstag gegen Kroatien die Oberhand behalten. Besonders Superstar Lionel Messi (Paris St. Germain) und Teamkollege Julian Alvarez (Manchester City) brillierten und konnten mit ihren Treffern einen wesentlichen Anteil zum letztlich souveränen Triumph (3:0) beisteuern. Aus dem Lager der Kroaten gab es nach dem Abpfiff massive Kritik am Schiedsrichter, nachdem Daniele Orsato aus Italien nach 32 Minuten auf einen umstrittenen Foulelfmeter entschied. Die Gegenwehr war weitestgehend gebrochen und Argentinien hat im Finale heute am 4. Adventssonntag gegen Frankreich die Chance, sich nach 1978 und 1986 zum dritten Mal die WM-Krone aufzusetzen.

In den bisherigen WM-Partien des Spielplans konnten die "Gauchos" die Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien wettmachen und sich nach dem Sieg in Gruppe C auch gegen Australien, die Niederlande (im Elfmeterschießen) sowie gegen Kroatien durchsetzen. Im Finale wartet nun die vermeintlich schwerste Hürde für die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni: Frankreich.

Fußball-WM heute live: Frankreich zum zweiten Mal in Folge im Finale

Während sich Argentinien relativ klar gegen Kroatien durchsetzte, war das zweite Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko länger umkämpft. Das Team von Trainer Didier Deschamps, der mit der "Equipe Tricolore" bereits 2018 in Russland den Titel gewann, setzte sich durch Treffer von Theo Hernandez (AC Mailand) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) mit 2:0 durch. Der erste Treffer kam etwas schmeichelhaft zustande, als die favorisierten Franzosen durch eine glückliche Verkettung von Umständen in Führung ging. Anschließend bemühte sich Marokko um den Ausgleich, hatte jedoch in den entscheidenden Spielsituationen Pech. Dazu konnten die wenigen guten Chancen Tottenham-Keeper Hugo Lloris oder der Pfosten vereiteln. Im Endspiel am Sonntag in der WM-Arena Lusail bekommt es der Weltmeister mit Argentinien zu tun, das (auch) die Karriere von Ex-Weltfußballer Messi mit dem Titel krönen möchte.

Weltmeister Frankreich hat erneut das Endspiel erreicht - und trifft am heutigen Sonntag auf Argentinien. Foto: Robert Michael, dpa

Geleitet wird das Enspiel um den WM-Titel von Schiedsrichter Szymon Marciniak, der sich selbst als früherer "Störenfried" bezeichnet.

WM-Finale Argentinien - Frankreich heute live: So sehen Sie die Übertragung

Die spannende Frage, die sicher nicht alle Fußballfans auf Anhieb beantworten können: Kann ich das Endspiel der WM 2022 heute live im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream ansehen? Die gute Nachricht lautet: Ja. Wie schon die beiden Halbfinalpartien wird auch das Finale aus Katar zwischen Argentinien und Frankreich live zu sehen sein. Die Live-Übertragung bei der ARD beginnt schon eine Stunde vor der Partie, als Kommentator fungiert Tom Bartels. Wie bei allen Partien der diesjährigen Fußball-WM können Sie auch auf MagentaTV zurückgreifen - Abo vorausgesetzt. Für das Telekom-Angebot sitzt Wolf Fuss am Mikro.

Finale der WM 2022: Argentinien - Frankreich

- Datum: Sonntag, 18. Dezember

Sonntag, 18. Dezember Stadion: WM-Stadium Lusail

WM-Stadium Lusail Uhrzeit Anstoß: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (kostenpflichtig)

MagentaTV (kostenpflichtig) Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

WM 2022 live: Finale Argentinien - Frankreich heute im Live-Ticker

Fußball-Fans, die aus welchen Gründen auch immer das Endspiel der Fußball-WM heute nicht live im TV oder Live-Stream verfolgen können, haben wir eine Alternative, damit Sie trotzdem nichts verpassen: Der Live-Ticker versorgt Sie mit sämtlichen Infos zum Duell zwischen Argentinien und Frankreich. Ob Tore, Torchancen, Karten oder andere Vorkommnisse - bei uns verpassen Sie kein Highlight:

