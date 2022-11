Sperrgitter an U-Bahn-Stationen: Wie die Katarer abspecken wollen

Die Katarer sind zu dick. Die Regierung hat daher einen perfiden Plan ersonnen, damit sie abnehmen. Dabei helfen soll auch die Deutsche Bahn.

Möglicherweise liegt es ja doch gar nicht an der Deutschen Bahn. Vielleicht liegt den permanenten Verspätungen ein tiefliegender Plan zugrunde. Ungeduldig an den Bahnsteigen Wartenden sollen eventuell nur Tugenden nähergebracht werden, die gerüchteweise in Deutschland unterentwickelt sind: Geduld und Offenheit.

Das ja nur scheinbar sinnlose Verstreichen von Zeit entschleunigt den Alltag und bringt Fremde miteinander ins Gespräch. Hier eine Stellwerkstörung, da eine umgekehrte Wagenreihenfolge. Leid ist von jeher ein Kommunikationsbeschleuniger.

Deutsche Bahn konzipiert Schienensystem für das U-Bahn-Netzwerk in Doha

Die Deutsche Bahn ist nämlich auch verantwortlich für das U-Bahn-Netzwerk in Doha. Sie konzipierte drei neue Linien, deren Schienen nun durch Dohas Untergrund laufen. Und: Sie fahren pünktlich. Wartezeiten: nicht existent. In Katar neigt man nicht zur Eile im Alltag, Entschleunigung ist nicht notwendig. Allerdings ist der Bevölkerung anzusehen, dass sie ihr mobiles Leben vorzugsweise im Auto verbringt. Offensichtlich auch, dass es ihr recht gut schmeckt. Wenn es diesem durch und durch reichen Staat also an etwas fehlt (Menschenrechte ausgenommen), dann ist es Bewegung.

Etwa 40 Prozent der Katarerinnen und Katarer gelten als übergewichtig. Das ergibt Platz sieben im internationalen Ranking. In der Fifa-Weltrangliste rangiert die Nationalmannschaft auf Rang 50. Klar zu sehen, woher diese Diskrepanz kommt. So sollen die Bürgerinnen und Bürger offenbar auf perfide Weise zur Bewegung gedrängt werden. Ehe eine U-Bahn-Station betreten werden kann, gilt es, ein Labyrinth aus Sperrgittern zu überwinden. Mutige könnten auf die Idee kommen, sie zu überspringen. Dem würde aber möglicherweise die Körperfülle im Weg stehen. So schlängelt man sich an Gittern vorbei, dass das Labyrinth des Minotaurus als lässige Spielerei gelten muss.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Die Irrwege können nicht dafür gedacht sein, Menschenströme in die richtigen Bahnen zu lenken. Menschenströme nämlich gibt es nicht. Die Bevölkerung hat schnell den Plan hinter dem Labyrinth entdeckt – und verzichtet auch weiterhin auf anstrengende Fußmärsche. Ihr entgeht damit die wunderbare Entdeckung der Einsamkeit. Man muss auch mal allein sein können. Auch so eine Tugend. Außerdem: großartiger Sitzkomfort. Was die Deutsche Bahn so alles kann, wenn man sie nur lässt.

Lesen Sie dazu auch

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.