Wie andere Länder auf die Fußball-WM in Katar blicken

In einem Monat startet die Fußball-WM in Katar – und nicht überall ist die Ablehnung so groß wie in Deutschland. Unsere Korrespondenten berichten.

USA: Die World-Cup-Party kommt nur schwer in die Gänge "Wie kann das größte Sportevent der Welt mitten während der Thanksgiving-Ferien starten?" fragt ein sichtlich bedröppelter Santa Claus (gespielt von "Mad Men"-Star Jon Hamm) in einem Werbespot des US-Senders Fox Sports. Gemeint ist – das muss erwähnt werden, wenn von den USA die Rede ist – nicht etwa der Super Bowl, sondern die Fußball-WM in Katar, die am 20. November und damit vier Tage vor Thanksgiving startet.

Am Ende sind das aber die einzig kritischen Töne, mit denen der Sender seinen Zuschauern den "World Cup" schmackhaft machen will. Zum Ende des Spots findet eine Fußball-Parade durch New Yorks Häuserschluchten statt, Pyrotechnik inklusive.

In der Realität läuft die vermeintlich große Fußball-Party in den USA recht schleppend an: In den Medien und weiten Teilen der Bevölkerung ist das Fußball-Turnier ebenso noch kein Thema wie die fragwürdigen Methoden der Gastgeber bei der Bewerbung (bei der die USA dem Gewinner Katar knapp unterlagen) dem Bau der Stadien sowie dem Umgang mit Menschenrechten. Die immer größer werdende Fußball-Community in den USA verfolgt das Turnier zwar sehr wohl mit immensem Interesse, der Fokus liegt aber schon jetzt auf einem anderen Turnier: Bei der Fußball-WM 2026 fungieren die USA zusammen mit Mexiko und Kanada als Gastgeber. Stichwort Kanada: Dort ist die Euphorie tatsächlich groß – was daran liegt, dass das Land sich zum ersten mal seit 36 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert hat. Auch der größte Star des nordamerikanischen Fußballs läuft mit einem Ahornblatt auf: Es ist kein Spieler des US-Teams, sondern Bayern-Profi Alphonso Davies. Heiko Oldörp

Luis Rubiales, Präsident des spanischen Fußballverbandes (RFEF). Foto: Óscar J.Barroso/Afp7/EUROPA PRESS/dpa

Spanien: Geldgier statt Kritik Amnesty forderte Spaniens Fußballverband RFEF auf, vor dem Anpfiff der WM im autoritär regierten Katar, in dem die Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, endlich Flagge zu zeigen. Doch der RFEF, der seit Jahren mit arabischen Staaten millionenschwere Fußballgeschäfte macht und Spaniens berühmten Supercup in Saudi-Arabien austragen lässt, zieht es vor zu schweigen. Entsprechend gibt es aus Spanien keine offizielle Kritik am Regime in Katar wie sie etwa aus anderen europäischen Fußballnationen, zum Beispiel Deutschland, zu hören ist. Weder von RFEF-Präsident Luis Rubiales, noch von Nationaltrainer Luis Enrique.

Und auch nicht von Teamkapitän Sergio Busquets, der sich nicht dazu äußerte, ob er wie etwa Manuel Neuer als Zeichen gegen Diskriminierung die "One-Love"-Binde tragen wird. Spaniens Sportmedien ignorieren das heikle Thema ebenfalls weitgehend. Sie spekulieren stattdessen über die sechsstelligen WM-Prämien für die Nationalkicker, den noch nicht völlig feststehenden Mannschaftskader - und sie heizen mit Jubelberichterstattung die Stimmung der Fans vor der umstrittenen WM an, die sie "Fußball-Fiesta" nennen. Ralph Schulze

Brasilien: Die Debatte steht erst noch an In Brasilien ist die Weltmeisterschaft noch weit weg. Das liegt einerseits daran, dass der aktuelle Wahlkampf vor der Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Herausforderer Lula das Silva die gesellschaftliche Debatte bestimmt. Fußballerisch blickt das Land erst einmal auf das mit Spannung erwartete rein brasilianische Finale in der südamerikanischen Champions League, der Copa Libertadores, zwischen Kultklub Flamengo und Club Athletico Paranaense aus Curitiba am 29. Oktober. In den Medien wird allerdings über die Menschenrechtssituation in Katar und die Kritik von Nichtregierungsorganisationen berichtet. Nach dem Libertadores-Finale und der Stichwahl dürfte deswegen auch in Brasilien eine breite öffentliche Debatte beginnen.

Zuletzt bestimmten rassistische Attacken gegen schwarze Fußballer der Nationalmannschaft die mediale Berichterstattung, die fanden allerdings in Europa statt. In anderen südamerikanischen Ländern wie Argentinien oder Uruguay, die sich unter anderem um die Austragung der WM 2030 bemühen, ist die Debatte ebenfalls zurückhaltend. Offenbar wollen die Funktionäre die Fifa nicht verärgern. Bei den Fans gibt es grundsätzlich eine kritische Haltung zum Turnier in Katar. Für die meisten ist eine Reise in das Emirat ohnehin schlicht unbezahlbar, trotzdem gibt es in den Medien bisweilen Ratschläge für homosexuelle Fans für das "richtige" Verhalten, um sich im Land keine gefährlichen Situationen auszusetzen. Tobias Käufer

Japan: Vorfreude und Nervosität Wer in Japan nicht aktiv nach Informationen sucht, wird nur wenig darüber erfahren, wie kontrovers die WM in Katar anderswo diskutiert wird. Die führenden japanischen Medien fokussieren sich meist auf das rein Sportliche. So handelten die letzten Artikel im Asahi Shimbun, einer durchaus kritischen Zeitung mit der zweithöchsten Auflage im Land, eher von Vorfreude. "Mit der Rekordzahl von sechs Mannschaften setzt Asien seine WM-Ziele neu", lautete etwa eine Überschrift im Juni. Kurz darauf handelte ein Artikel von der Japanerin Yoshimi Yamashita, die als eine von nur wenigen Frauen zum offiziellen WM-Schiedsrichtergespann zählen wird.

Auch andere Medien interessieren sich kaum für Politik, oder behandeln diese Dimension mit großer Vorsicht. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete Ende etwa September davon, dass Katar zur WM neue Einreisebeschränkungen beschlossen hat. Und was den Umgang mit Gastarbeitern angeht, zitierte NHK diese Tage bezeichnenderweise den englischen Fußballverband, der Entschädigungszahlungen für die Familien derer fordert, die sich im Zuge der Bauarbeiten verletzt haben oder starben. Den japanischen Fußballverband hätte man zum Thema nicht zitieren können. In Japan schaut man bei der politischen Dimension des Turniers eher weg. Felix Lill

England: Jubelverbot und Skepsis Es ist eine Geste, welcher britische Fans regelmäßig nachgehen. Schießt das eigene Team ein Tor, zieht man das Trikot aus und wedelt es in der Luft. Die Boulevardzeitung Daily Star machte Fans von der Insel, die nach Katar reisen wollen, jedoch darauf aufmerksam, dass dies dort nicht möglich sein wird.

Schließlich wird von Besuchern erwartet, dass sie ihre Schultern und Knie bedecken, wenn sie öffentliche Orte besuchen. Homosexualität ist Katar verboten. Wer unehelichen Geschlechtsverkehr hat, kann sogar ins Gefängnis kommen. Der legendäre frühere walisische Torhüter Neville Southall übte vor diesem Hintergrund Kritik daran, dass die Sportveranstaltung in dem arabischen Land ausgetragen wird. Es sei "lächerlich", das Katar die Weltmeisterschaft ausrichtet. Das Argument, dass man dorthin gehen würde, um etwas zu verändern, ließ er nicht gelten. "Haben wir etwas in Russland geändert? Sieht nicht wirklich so aus, oder?", sagte er und nahm dabei auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland und den darauffolgenden Krieg Bezug. Ein Land, das eine solche Veranstaltung ausrichtet, sollte die Rechte und Freiheiten von Menschen schützen, betonte er. Das sei in Katar nicht der Fall. Susanne Ebner