Fußball-WM

15:35 Uhr

DFB gibt WM-Kader am 10. November bekannt

Bundestrainer Hansi Flick wird am 10. November den Kader für die WM in Katar bekannt geben.

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Kader für die Fußball-WM in Katar am 10. November bekannt geben. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch in Frankfurt/Main.

