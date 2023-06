Fußball-WM

So vereinbart Nationalspielerin Melanie Leupolz Beruf und Familie

Plus Sollte Leupolz zum WM-Kader zählen, wird sie ihren Sohn mitnehmen. Die gebürtige Allgäuerin erzählt über Vorbehalte sowie schöne Momente als Mutter im Profifußball.

Von Johannes Graf

Als eine der ersten Nationalspielerinnen betritt Melanie Leupolz den Raum. Auf schlichten Tischen, umstellt von je vier Stühlen, liegen Zettel mit Namen. Medienvertreter können sich an diesem Tag ihre Gesprächspartnerin aussuchen. Leupolz sucht ihren Platz – und findet diesen schließlich. Die Szene lässt sich durchaus auf ihre Situation in der DFB-Auswahl übertragen. Noch ist nicht geklärt, welche Rolle der 29-Jährigen während der anstehenden Frauenfußball-WM zugedacht sein wird. Welchen Platz sie folglich einnehmen wird.

Einerseits fehlte die gebürtige Allgäuerin über ein Jahr im Kader der Nationalmannschaft und war nicht an der Vizeeuropameisterschaft 2022 beteiligt, andererseits fungiert sie im englischen Top-Team FC Chelsea inzwischen wieder als zentrale Figur. „So lange war ich jetzt auch nicht raus“, sagt Leupolz. Selbst verortet sie sich in eine Führungsrolle, die sie in der Nationalmannschaft schon innehatte. Als Begründung für diesen Anspruch nennt sie ihre Position im Mittelfeldzentrum und ihre Erfahrung. Nur wenige Spielerinnen im Kader hätten mehr Länderspiele bestritten, schiebt sie hinterher. Dass es nicht mehr als deren 77 sind, begründet sich in ihrer Babypause.

