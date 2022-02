Wolfsburgs Maxence Lacroix: Ein Mann sieht Rot

Der französische Abwehrspieler des VfL Wolfsburg hat seinen dritten Platzverweis in dieser Saison. Sein Team gibt die Führung ab. Ein Mitspieler ist verärgert.

Maxence Lacroix gilt als ein Spieler mit großem Potenzial. Der 21-jährige Franzose vom VfL Wolfsburg war in der vergangenen Saison eine der Entdeckungen der Liga: Gerade einmal dem Teenager-Alter entwachsen, wechselte er vom französischen Zweitligisten Sochaux-Montbéliard nach Wolfsburg, schnappte sich einen Stammplatz und war einer der Faktoren für den Einzug in der Champions League. In der aktuellen Spielzeit nimmt sich nicht nur der VfL Wolfsburg eine veritable Krise, auch Lacroixs Leistungen sind stärkeren Ausschlägen nach unten unterworfen.

Das gilt bei einem 21-Jährigen noch als Teil der normalen Entwicklung. Ein anderer Aspekt sorgt bei seinen Mitspielern mittlerweile für unverhohlenen Unmut: Lacroix gilt als Experte für die Farbe Rot. In der Partie gegen Mönchengladbach flog er bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit vom Feld. Schon beim Hinspiel gegen Gladbach war er per Ampelkarte geflohen und hatte dazu noch einen Strafstoß verursacht. Gegen Leverkusen gab es in der Hinrunde ebenfalls einen Strafstoß, diesmal aber glatt Rot.

Im Rückspiel gegen Gladbach lief die 70. Minute, als sich Lacroix den nächsten Aussetzer leistete: Im Sprintduell gegen Marcus Thuram ging der Franzose zuerst im griechisch-römischen Stil zur Sache, bevor er im Fallen den Ball mit der Hand wegschlug. Letzteres gilt auf manchen Kreisliga-Plätzen aber als clever – wenn es niemand sieht, der eine Pfeife im Mund hat. In der Bundesliga verrichtet aber seit einigen Jahren nicht nur ein Schiedsrichter-Gespann, sondern auch ein Video-Assistent seinen Dienst. Die logische Folge: Rot für Lacroix, mal wieder.

Ein zweifelhafter alleiniger Rekord ist für Lacroix noch möglich

Für seine Mitspieler war die Tat das, was gemeinhin als Bärendienst bezeichnet wird. Als Lacroix vom Feld flog, stand es 2:1 für Wolfsburg. Als das Spiel endete, hatte Gladbach zum 2:2 ausgeglichen und hätte beinahe das Siegtor erzielt.

Max Kruse sagte über seinen Mitspieler: "Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat." Auf jeden Fall war es rekordverdächtig: Bislang sammelten nur sieben Spieler drei Platzverweise in einer Saison. Vier in einer Spielzeit holte noch kein Bundesliga-Kicker. Aber die Saison ist noch nicht vorbei.

