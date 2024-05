Fußball

vor 52 Min.

Diese Entscheidungen stehen am letzten Bundesliga-Spieltag an

Von Johannes Graf

Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga stehen einige Entscheidungen an. So werden etwa der direkte Absteiger und der Fortuna-Düsseldorf-Gegner in der Relegation gesucht.

Hat ja schon allerhand Emotionen ausgelöst, dieser letzte Spieltag einer Bundesliga-Saison. Abgründe taten sich auf, in die Klubs, oder auch der Club, stürzten. Auch der abschließende Akt dieser Runde scheint prädestiniert für Achterbahnen der Gefühle. Vier Vereine müssen noch um den Verbleib in der Erstklassigkeit bangen. Schön für den FC Augsburg: Er ist diesmal nicht dabei. Gesucht wird ein direkter Absteiger und der Teilnehmer der Abstiegsrelegation, der auf Zweitligist Fortuna Düsseldorf trifft. VfL Bochum (14. Platz/33 Punkte/Tordifferenz -29) Die Reißleine zu ziehen und den Trainer zu wechseln, hat sich für den VfL Bochum gelohnt. Vor dem finalen Spieltag besitzt der Klub aus dem Ruhrpott die beste Ausgangssituation. Der direkte Niedergang ist abgewehrt, drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Relegationsrang 16. Zudem ist "Puffer" Mainz 05 noch dazwischen. Bochum kann über etliche Wege ins Ziel kommen. In Bremen zu punkten, ist einer davon – und der einfachste. Mainz 05 hat nach Sieg über den BVB die Rettung vor Augen Mainz 05 (15./32/-14) Dank des jüngsten 3:0 gegen Borussia Dortmund hat Mainz die Rettung vor Augen. Dafür verantwortlich ist vor allem der Trainer. Bo Henriksen übernahm am 22. Spieltag. In diesem Zeitraum wäre Mainz Tabellenfünfter. Achtmal ist Mainz jetzt ungeschlagen. Der Vorsprung der Mainzer auf Platz 16 beträgt zwei Punkte, in der Rückrunde holten sie fünf Punkte mehr als Union Berlin und Bochum jeweils. Sollte Mainz in Wolfsburg gewinnen, wäre die Klasse gehalten. Ein Punkt dürfte auch schon reichen, da Union Berlin die um zwölf Treffer schlechtere Tordifferenz hat. Lesen Sie dazu auch FC Augsburg Plus FC Augsburg will Bayer Leverkusens Meisterparty crashen



FC Bayern Tuchel bestätigt: Er bleibt nicht als Trainer beim FC Bayern Union Berlin (16./30/-26) Vergisst man manchmal: Aber Union Berlin spielte in der Champions League. Bewahrte den Klub aber nicht vor Trainertrennungen und Abstiegskampf. Den totalen Absturz in Form des direkten Abstiegs kann der Kult-Klub gegen den SC Freiburg verhindern. Den ersten Matchball vergaben die Berliner, indem sie auf dramatische Weise jüngst gegen Köln verloren (2:3). Köln ist jetzt nur noch drei Punkte entfernt. Für den direkten Klassenerhalt muss Berlin gewinnen. Immerhin: Union spielt im eigenen Stadion. 1. FC Köln schien schon abgestiegen und ist nun auf Schützenhilfe angewiesen 1. FC Köln (17./27/-29) Plötzlich schöpfen die Kölner wieder Hoffnung. Nach dem 3:2 gegen Union ist der Relegationsrang möglich. Doch in Heidenheim benötigen die Kölner zwingend einen Sieg. Der eigene Erfolg allein reicht nicht einmal, zudem müssen sie auf Schützenhilfe aus Freiburg hoffen. Platz 16 ist nur möglich, wenn Köln siegt und auch in puncto Tordifferenz vor Union liegt. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Tordifferenz, dann die mehr erzielten Tore oder letztlich der direkte Vergleich, den Union für sich entschieden hat.

Themen folgen