Faschingsmuffel Schmidt: Abstiegskampf statt Karneval

Für Karneval hat Trainer Frank Schmidt vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim herzlich wenig übrig. «Ich habe hier noch nie einen Faschingsumzug gesehen oder eine große Faschingsveranstaltung. Ich glaube, wir sind auch nicht in der Situation, um groß was zu feiern», sagte der Coach vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Das ist auch kein Thema für uns», so der 51-Jährige.

Nach einer Serie von Niederlagen in der Liga und einem Unentschieden gegen RB Leipzig am vergangenen Spieltag (2:2) belegt das Team derzeit den Abstiegsrelegationsplatz. «Lasst uns auf Fußball konzentrieren, damit haben wir genug zu tun momentan», sagte Schmidt.

Ex-Teamkollege Kleindienst auch dabei

Die Borussia kommt mit dem ehemaligen Heidenheimer Torjäger Tim Kleindienst auf die Ostalb. Der Nationalstürmer hatte mehrere Jahre lang für Heidenheim gespielt und mit seinen Toren maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der FCH in der Vorsaison für die Conference League qualifizierte. Im vergangenen Sommer wechselte Kleindienst dann nach Gladbach und überzeugte auch dank seiner 14 Saisontore so sehr, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn nominierte.

«So sehr wir uns freuen, dass der Tim wieder nach Heidenheim kommt, so sehr müssen wir dafür sorgen, dass es ihm wenig Spaß macht dann bei uns», sagte FCH-Coach Schmidt über das Wiedersehen mit dem 29-Jährigen.

Ob Niklas Dorsch wieder spielen kann, ist noch unklar. Der Mittelfeldspieler war zuletzt wochenlang wegen einer Knieverletzung ausgefallen. Definitiv fehlen werden der gelbgesperrte Jan Schöppner sowie der verletzte Maximilian Breunig.