1. FC Heidenheim – HSV live im TV und Stream: Wo läuft das DFB-Pokalspiel?

Die zweite Runde des DFB-Pokals 2025/26 beginnt am 28. Oktober. In der aktuellen Saison wird der Wettbewerb bereits zum 83. Mal ausgetragen. Seit 1935 treten jedes Jahr aufs Neue Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen im DFB-Pokal gegeneinander an. Das Turnier gilt nach der deutschen Meisterschaft als der wichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. Mit zwanzig gewonnenen Trophäen hält der FC Bayern München derzeit den Rekord für die meisten Gesamtsiege im DFB-Pokal, doch zuletzt wanderte der Pokal nicht in die bayrische Landeshauptstadt, sondern nach Stuttgart: Im Finalspiel der abgelaufenen Saison 2024/25 feierte der VfB gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld einen 4:2-Sieg und damit zum vierten Mal in der Vereinshistorie den Gewinn des DFB-Pokals.

In der zweiten Runde des Pokalwettbewerbs 2025/26 treffen mit dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV zwei Bundesligisten aufeinander. Wann findet das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen finden Sie hier in diesem Artikel.

1. FC Heidenheim – Hamburger SV im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet die Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger am 28. Oktober 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Dienstag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 18.30 Uhr, gespielt wird in der Heidenheimer Voith-Arena. Das Stadion, gemeinhin auch bekannt als Albstadion, bietet Platz für rund 15.000 Zuschauer.

1. FC Heidenheim gegen den HSV live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 sind in der aktuellen Spielzeit wieder der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Sprich, einige Spiele des Wettbewerbs gibt es im Free-TV zu sehen, allerdings ist die Anzahl überschaubar. Sollten Sie alle 63 Matches – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, müssen Sie sich zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Das günstigste Sky-Abo ist derzeit ein Kombination aus dem Sky Entertainment Paket und Netflix, das für Neukunden ab 14,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025).

Insgesamt fünfzehn ausgewählte Begegnungen des Turniers laufen im Free-TV bei der ARD und im ZDF. Darunter die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen die beiden Sender in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Spiele. Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem HSV gehört allerdings nicht dazu. Demnach können Sie besagte Begegnung nur mit Sky-Abo live verfolgen. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV im Überblick:

Spiel: 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

1. FC Heidenheim gegen den HSV im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

Der 1. FC Heidenheim und der HSV hatten schon des Öfteren das Vergnügen miteinander. Gemäß fussballdaten.de gab es bislang elf Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften, wovon die Letzte noch gar nicht lange zurückliegt: Am vierten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison besiegten die Hamburger ihren Gegner aus Heidenheim mit 2:1. Generell haben die Norddeutschen mit insgesamt fünf Siegen statistisch gesehen die Nase vorne, auch das Torverhältnis fällt mit 18:14 zu ihren Gunsten aus. Für den Ausgang des Pokalspiels am 28. Oktober 2025 muss dies aber natürlich nichts heißen.