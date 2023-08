DFB-Pokal 23/24: 1. FC Lok Leipzig vs. Eintracht Frankfurt - Übertragung live im TV und Stream

Der 1. FC Lok Leipzig trifft in der 1. Runde vom DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt. Infos rund um Anpfiff und Übertragung im TV und Stream erfahren Sie hier.

Standesgemäß findet im August die erste Runde des DFB-Pokals statt. In letzten Saison 2022/23 krönte sich im Finale gegen Eintracht Frankfurt RB Leipzig zum DFB-Pokalsieger 2023. In der Saison 2023/24 geht der Wettbewerb nun in seine mittlerweile schon 81. Austragung. Eine der vielen Partien in der ersten Runde ist die Begegnung zwischen den beiden Traditionsvereinen 1. FC Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt. Während die Sachsen in der Regionalliga Nordost, also in der vierten Liga spielen, möchte der Bundesligist aus Hessen nach dem verlorenen Finale in diesem Jahr neu angreifen.

Wann ist der Anpfiff der Partie? Wo kann das Spiel im Free-TV beziehungsweise im Stream verfolgt werden? Und wie schaut die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften aus? Wir haben die Antworten zu sämtlichen Fragen rund um das Spiel. Darüber hinaus finden Sie am Ende ein Live-Ticker zum Pokalspiel.

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Anpfiff

Wie der Spielplan der DFB-Pokal-Saison 2023/24 verrät, findet die 1. Runde mit Ausnahme von zwei Spielen vom 11. bis zum 14. August 2023 statt. Die Partie zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt ist demnach für Sonntag, den 13. August 2023 um 15.30 Uhr terminiert. Gespielt wird im Bruno-Plache-Stadion im Leipziger Stadtteil Probstheida.

1. Runde im DFB-Pokal: Übertragung zwischen 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt im TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 2023/24 liegen in dieser Saison sowohl bei ARD und ZDF, als auch bei Sky. Insgesamt 15 Spiele laufen bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Beim Pay-TV-Sender Sky können Fußball-Fans wie gewohnt alle 63 Spiele live verfolgen.

Die Begegnung 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt ist eines der vielen Spielen, das lediglich beim Bezahlsender Sky verfolgt werden kann. Eine Zusammenfassung dieses Spiels kann im Free-TV bei der Sportschau in der ARD angeschaut werden. Alle wichtigen Informationen zum Spiel haben wir Ihnen noch einmal in einer Übersicht zusammengestellt:

Spiel: 1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Bruno-Plache-Stadion in Leipzig (Stadtteil Probstheida)

Bruno-Plache-Stadion in (Stadtteil Probstheida) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt im DFB Pokal: Die Bilanz beider Teams

Wie bereits ersichtlich wurde, treffen mit dem 1. FC Lok Leipzig und der Eintracht aus Frankfurt zwei äußerst ungleiche Mannschaften aufeinander. Die Leipziger spielen momentan in der Regionalliga Nordost, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland. In der vergangenen Saison belegten die Sachsen einen guten vierten Platz. Mit den Hessen macht sich ein Bundesligist auf den Weg ins Bruno-Plache-Stadion. Die SGE belegte nach 34 Spieltagen den 7. Platz und konnte sich damit für die UEFA Europa Conference League qualifizieren.

Die Gegenüberstellung beider Teams auf fussballdaten.de zeigt, dass der 1. FC Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt insgesamt bisher sechs Mal aufeinandertrafen. Die letzte Partie fand im Jahre 1998 in der zweiten Bundesliga statt und endete mit einem 1:1. Während die SGE drei Mal siegen konnte, holten die Leipziger zwei Siege. Eintracht Frankfurt geht als Bundesliga-Club als klarer Favorit in das Match im August.

1. FC Lok Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Der Live-Ticker zum Spiel

Sollten Sie kein Sky-Abonnement besitzen, so kommt unser Live-Ticker ins Spiel. Von den Toren über die Auswechslungen bis hin zu den Fouls: Der Live-Ticker bietet Ihnen eine zuverlässige und informative Echtzeit-Aktualisierung mit sämtlichen Ereignissen der Partie. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".