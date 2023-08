1. FC Saarbrücken - KSC heute live im TV und Stream: DFB-Pokal-Übertragung - Termin, Uhrzeit und alle Infos

Im DFB-Pokal 23/24 trifft der 1. FC Saarbrücken auf den Karlsruher SC. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Der DFB-Pokal 2023/24 wird die 81. Ausgabe dieses geschichtsträchtigen Vereins-Wettbewerbs im Männer-Fußball sein. Titelverteidiger ist zum zweiten Mal in Folge der RB Leipzig. Eines der teilnehmenden Teams ist der Karlsruher SC, der in der ersten Runde gegen den 1. FC Saarbrücken antritt. Vor dem Pokalspiel steht Mitte Juli für den Zweitligisten ein besonderes Highlight auf dem Programm: Der KSC empfängt den FC Liverpool im BBBank Wildpark in Karlsruhe.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Karlsruher SC haben wir hier für Sie.

1. FC Saarbrücken - KSC im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Karlsruher SC findet laut DFB-Pokal-Spielplan am Freitag, 11. August 2023, statt. Anstoß ist um 18 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion.

1. FC Saarbrücken vs. Karlsruher SC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung beim DFB-Pokal 23/24 spielt sich nur spärlich im Free-TV ab - lediglich 15 Matches werden von ARD und ZDF übertragen. Die Begegnung zwischen Saarbrücken und Karlsruhe gehört bedauerlicherweise nicht dazu - sie läuft exklusiv bei Sky. Um das Spiel zu verfolgen, müssen Sie ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter abschließen. Alle wichtigen Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: 1. FC Saarbrücken - KSC , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Freitag, 11. August 2023

Freitag, 11. August 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: Ludwigsparkstadion , Saarbrücken

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2023/24: 1. FC Saarbrücken gegen KSC live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Sollten Sie kein Sky-Abo Ihr eigen nennen, haben wir eine Alternative für Sie: Den Live-Ticker zum Match zwischen Saarbrücken und dem KSC. Das Datencenter liefert Ihnen völlig frei von sämtlichen Kostenerwägungen alle Infos zu jedem Spiel ins Haus. Sie verpassen nichts - keinen Treffer, keinen Elfmeter, keine wie auch immer gefärbte Karte, keinen Spielerwechsel. Auch die Startaufstellung gibt es kurz vor dem Anpfiff. Durch die Echtzeit-Aktualisierung sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Pokalspiel zwischen Saarbrücken und dem KSC in einer Bar oder Kneipe in Karlsruhe zu verfolgen. Unter anderem gibt es KSC-Spiele im Vogelbräu Karlsruhe, in der Bierakademie oder auch in der Fun-Sportsbar XL zu sehen.

Übertragung des DFB-Pokals 23/24: Welche Spiele laufen live auf Sky oder im Free-TV bei ZDF und ARD?

Die Rechte am DFB-Pokal hat sich für alle Spiele der aktuellen Saison der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Das ZDF und die ARD zeigen insgesamt 15 Spiele des Turniers zusätzlich im Free-TV - in der ersten Runde werden allerdings nur jeweils zwei Spiele von einem der beiden Sender übertragen. Die Begegnung zwischen Saarbrücken und Karlsruhe läuft exklusiv bei Sky. Im späteren Verlauf des DFB-Pokals 23/24 gibt es in den einzelnen Runden immer mehr Spiele auch im Free-TV zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen zum Beispiel beide Halbfinals und natürlich auch das Finale, das voraussichtlich am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

1. FC Saarbrücken und KSC im DFB-Pokal 2023/24: Bilanz und Infos

Dem Online-Portal fussballdaten.de verdanken wir die folgenden Fakten: Es gab bisher insgesamt 25 Begegnungen der beiden Kontrahenten. Karlsruhe konnte davon 15 für sich entscheiden, Saarbrücken gewann viermal. Unentschieden demzufolge: Sechs. Das Torverhältnis beträgt 54:26 für die Badener. Der KSC geht als Favorit ins Match gegen den Drittligisten.

Hier finden Sie einige Eckdaten zu beiden Vereinen:

Karlsruher SC

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Christian Eichner

Stadion: BBBank Wildpark

1. FC Saarbrücken