Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
Fußball
Icon Pfeil nach unten

16 Ex-Stars bilden Gremium: Kampf gegen Rassismus: FIFA bildet Spielerausschuss

16 Ex-Stars bilden Gremium

Kampf gegen Rassismus: FIFA bildet Spielerausschuss

George Weah, Didier Drogba oder Juan Pablo Sorín : Die Liste dieser Altstars ist lang und prominent. Sie sollen den Weltverband FIFA beim Kampf gegen Rassismus im Fußball unterstützen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Fußball-Star Didier Drogba
    Fußball-Star Didier Drogba Foto: Daniel Cole/AP

    Der Weltverband FIFA hat einen Spielerausschuss mit 16 ehemaligen Top-Spielerinnen und -Spielern gebildet, der den Kampf gegen Rassismus im Fußball unterstützen soll. Dazu gehören neben Weltstars wie George Weah (Liberia) und Didier Drogba (Elfenbeinküste) auch zwei frühere Bundesliga-Profis: der Franzose Mikaël Silvestre (Werder Bremen) und der Argentinier Juan Pablo Sorín (Hamburger SV).

    Der Spielerausschuss soll Anti-Rassismus-Initiativen entwickeln, überprüfen und empfehlen und auch regelmäßig FIFA-Jugendturniere besuchen. Die Gründung eines solchen Gremiums war beim FIFA-Kongress 2024 in Thailand beschlossen worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden