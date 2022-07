Schweinsteiger gratuliert: Top verteidigt, top effektiv

Bastian Schweinsteiger hat den deutschen Fußballerinnen zum Sieg gegen Spanien und dem Viertelfinal-Einzug bei der EM gratuliert.

"Hut ab, @DFB_Frauen! Top verteidigt und top effektiv! Glückwunsch!", schrieb der Weltmeister von 2014 auf Twitter. Hinter den Satz "You can do it" (Ihr könnt es schaffen) setzte der 37-Jährige einen Pokal.

Auch Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München hat der Auftritt DFB-Frauen gegen Spanien gefallen. "Pure Effizienz", twitterte der frühere Welttorhüter am Mittwoch. "Was für eine taktische Leistung der DFB-Frauen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Einzug ins Viertelfinale." Auch Nationalspieler Thomas Müller gratulierte via Social Media.

Die DFB-Frauen haben nach dem 2:0-Sieg gegen Spanien im zweiten Gruppenspiel das Viertelfinale bei der Europameisterschaft in England erreicht.

(dpa)