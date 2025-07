«Club» empfängt HSV zum Traditionsduell - Fürth in Darmstadt

Der 1. FC Nürnberg empfängt den Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zum Traditionsduell in der 2. Fußball-Bundesliga. Während die Gäste aus der Hansestadt ihren Platz in der Aufstiegszone festigen wollen, geht es für den «Club» um Wiedergutmachung. Das Team von Coach Miroslav Klose unterlag in der vergangenen Woche überraschend 1:2 in Regensburg, was einen herben Dämpfer bedeutete für die kleinen Aufstiegshoffnungen. Ob FCN-Topstürmer Stefanos Tzimas rechtzeitig wieder fit wird, das war zunächst offen.

Die SpVgg Greuther Fürth ist indes beim Auswärtsspiel in Darmstadt gefordert. Das Kleeblatt-Team muss auf Kapitän Branimir Hrgota verzichten, der gelbgesperrt ist. Die Franken spielen erstmals in dieser Saison ohne ihren Offensiv-Anführer.