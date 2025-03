Dank Taylor Swift und Rammstein: Kein Punktabzug für Schalke

Auch Taylor Swift und Rammstein haben den FC Schalke 04 vor einem Puntabzug in der kommenden Saison bewahrt. Insbesondere wegen der Konzerte dieser Musik-Acts im zweiten Halbjahr 2024 hat der hoch verschuldete Fußball-Zweitligist die Eigenkapitalquote um die geforderten fünf Prozent verbessert.

Das negative Eigenkapital auf Schalke betrug demnach zum 31. Dezember 2024 98,1 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 103,3 Millionen Euro gewesen. Schalkes Finanz-Vorständin Christina Rühl-Hamers sprach von einem «Kraftakt» und einer «Punktlandung»: «Wir haben es aber geschafft – unter anderem durch ein außergewöhnliches Konzertjahr in der Veltins-Arena sowie für die zweite Bundesliga beachtliche Transfereinnahmen.»

Punktabzug droht Jahr für Jahr

Wegen des negativen Eigenkapitals muss Schalke 04 diese Quote jedes Jahr um mindestens fünf Prozent verbessern, andernfalls droht in der darauf folgenden Spielzeit ein Punktabzug. Auch das laufende Geschäftsjahr stellt den Club in dieser Beziehung wieder vor eine Herausforderung.

Die Anfang des Jahres gestartete Fördergenossenschaft soll bei der Konsolidierung helfen. Bislang nahm der Club damit rund sieben Millionen Euro ein. Von einem deutlichen Effekt könne man aber erst sprechen, wenn für rund 50 Millionen Euro Stadion-Anteile gezeichnet worden seien. Dennoch bewertete Rühl-Hamers den Start der Genossenschaft positiv.

TV-Einnahmen sinken

Angesichts sinkender TV-Einnahmen und nicht jedes Jahr stattfindender Top-Konzerte steht der Zweitligist aber weiter vor großen Herausforderungen. Schalke muss pro Jahr etwa 16 Millionen Euro für Zins und Tilgung aufwenden und bei geringeren Einnahmen dennoch positive Ergebnisse erzielen. Die Verbindlichkeiten betragen immer noch knapp 150 Millionen Euro. Zum 31. Juni 2024 waren es noch knapp 163 Millionen Euro gewesen.