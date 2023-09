KSC - FCK live im TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der 2. Liga steht ein Derby an: Der Karlsruher SC trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Wir haben alle Infos zu Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

Die 2.Liga steht noch am Anfang der neuen Saison 2023/24. Für den Karlsruher SC und den 1. FC Kaiserslautern geht es am 6.Spieltag ins erste Derby der Spielzeit. Beide Teams konnten die Mehrzahl ihrer bisherigen Spiele mit einem Punktgewinn beenden. Trotzdem sind Karlsruhe und Kaiserslautern mit unterschiedlichen Gefühlslagen in die vorherige Länderspielpause gegangen: Karlsruhe verlor 1:3 gegen Düsseldorf, während Kaiserslautern 3:1 gegen Nürnberg gewann.

Karlsruhe will zwei Niederlagen in Folge vermeiden und strebt nun nach einem Derbysieg. Bitter für den KSC allerdings: Die Badener müssen auf Neuzugang und Ex-Nationalspieler Lars Stindl verzichten. Der Schlüsselspieler fällt mit einem Kahnbeinbruch an der rechten Hand aus.

Am Samstag treffen die Blau-Weißen zudem auf viele bekannte Gesichter, wie FCK-Coach Dirk Schuster. Mehr Infos zum Spiel in der 2. Bundesliga, wann der Anpfiff ist und wie die Übertragung läuft, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

KSC gegen FCK: Termin und Uhrzeit des Spiels in der 2. Liga

Schon zu Beginn der neuen Fußball-Saison dürfen sich die Anhänger beider Teams auf ein besonderes sportliches Ereignis freuen. Am 6. Spieltag der 2. Liga steht das von den Fans mit Spannung erwartete Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm. Laut Spielplan ist der Termin für dieses Aufeinandertreffen Samstag, der 16. September 2023. Wie bereits im letzten Derby zum Saisonende 22/23 wird die Partie im BBBank Wildparkstadion in Karlsruhe ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr.

Derby in der 2. Liga: Übertragung der Partie KSC - FCK live im TV und Stream

Die 2. Bundesliga wird auch in diesem Jahr hauptsächlich im Pay-TV übertragen. Einige wenige Spiele sind im Free-TV zu sehen, doch die Mehrheit ist zahlenden Abonnenten vorbehalten. Dieses Derby zählt nicht zu den wenigen kostenfreien Übertragungen im Fernsehen. Stattdessen wird das Spiel, wie alle anderen Begegnungen der 2. Bundesliga, exklusiv von Sky übertragen und ist nur mit Sky-Abo empfangbar. Bis 2024 hat sich der Pay-TV-Sender die Rechte für die Übertragung sämtlicher Spiele der 2. Liga gesichert.

Das Derby zwischen dem KSC und dem FCK wird sowohl im Pay-TV als auch über den Sky-Live-Stream übertragen. Für diejenigen, die kein Sky-Abo besitzen, gibt es jedoch eine kostenlose Alternative: Sie können das Spiel im Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen verfolgen. Dort finden Sie außerdem zahlreiche nützliche Infos zur Partie sowie Team- und Spielerstatistiken. Darüber hinaus können Sie das Spiel natürlich auch in einer der zahlreichen Bars und Kneipen in Karlsruhe ansehen.

Spiel: Karlsruher SC vs. 1. FC Kaiserslautern , 2. Liga, 6. Spieltag

vs. , 2. Liga, 6. Spieltag Datum: Samstag, 16.September 2023

Samstag, 16.September 2023 Uhrzeit : Anpfiff um 13.00 Uhr

Anpfiff um 13.00 Uhr Ort: BBBank Wildparkstadion , Karlsruhe

BBBank , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:Sky

FCK vs. KSC: Bisherige Bilanz der Partie

Für beide Mannschaften ist es das erste Derby der Saison. Vor dem Zweitligaspiel weist der 1. FC Kaiserslautern eine bessere Gesamtbilanz gegenüber dem Karlsruher SC auf. Laut fussballdaten.de hat der FCK öfter die Oberhand behalten und mehr Siege gegen den KSC erzielt. Von den bisherigen 63 Begegnungen gingen 23 an den FCK, während der KSC 15 gewinnen konnte. In den meisten Duellen zeigten sich die beiden Teams jedoch als ebenbürtig, da 25 Derbys unentschieden endeten.

Diese Tendenz setzt sich in den Duellen der 2. Liga fort: Sechs Mal trennten sich die Rivalen in der zweithöchsten Spielklasse unentschieden, fünf Mal konnte Kaiserslautern als Sieger hervorgehen und drei Spiele gewann der KSC.