Fortuna holt Siebert-Ersatz aus Wales

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat kurz vor dem Ende der Transferfrist noch einen Abwehrspieler ausgeliehen. Vom walisischen Club Cardiff City, der in der dritten englischen Liga spielt, kommt der 25 Jahre alte Norweger Jespeer Daland. Die Fortuna sicherte sich nach eigener Aussage vom Samstag eine Kaufoption. Mit Cardiff war Daland im Sommer abgestiegen.

Die Verpflichtung für die Abwehr war aufgrund des Abgangs von Jamil Siebert noch notwendig geworden. Das 23 Jahre alte Düsseldorfer Eigengewächs war für 5,5 Millionen Euro zu US Lecce in die italienische Serie A gewechselt.

«Nach dem Abgang von Jamil haben wir ein klares Profil erstellt, was sein Nachfolger mitbringen soll. Dabei war uns wichtig, einen gestandenen Spieler zu verpflichten», sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs.