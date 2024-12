Hannover beendet Negativserie mit 3:2 gegen Ulm

Dank Einwechselspieler Nicolò Tresoldi hat Hannover 96 seine Negativserie mit drei Spielen ohne Sieg beendet und ist in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vorgerückt. Der in der 57. Minute gekommene Tresoldi drehte mit einem Doppelpack (71./81.) die Partie, nachdem Ulm durch Tore von Semir Telalovic (23./55.) bereits mit 2:0 geführt hatte, nun aber weiter in der Abstiegszone steht. Für Hannovers 1:2 hatte Hyun-Ju Lee (60.) gesorgt.

Die Gastgeber machten zunächst das Spiel und wären bei Andreas Voglsammers Schuss aus kurzer Distanz (7.) fast zum 1:0 gekommen. Danach blieben die Niedersachsen jedoch immer wieder an Ulms stabiler Abwehr hängen. Die Gäste setzten auf Konter und nutzten eine von mehreren guten Torchancen zum 0:1. Nach einem Solo des starken Maurice Krattenmacher traf Telalovic aus kurzer Distanz.

Tresoldi tritt zweimal aus kurzer Distanz

Auch nach der Pause tat sich Hannover erst einmal schwer und lief erneut in einen schnellen Gegenangriff der Ulmer. Wieder passte Krattenmacher auf Telalovic, der von der Strafraumgrenze zum 0:2 ins linke Toreck schoss. Zuvor hatte Voglsammer bei einem Kopfball den Ausgleich knapp verpasst (54.).

96 erhöhte nun aber immer mehr den Druck auf das Ulmer Tor. Lee verkürzte mit einem harten Schuss unter die Latte auf 1:2. Hannover hatte weitere Einschussmöglichkeiten, doch erst Tresoldi drehte die Partie mit zwei Toren aus kurzer Distanz.

Hannovers Nicolo Tresoldi traf zum 2:2-Ausgleich.

Semir Telalović (M.) erzielt in Hannover das 1:0 für den SSV Ulm.