Lilien mit Respekt vor Köln: «unglaubliche Offensivqualität»

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 schwärmt vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln von der Qualität des Gegners. «Köln ist mit Sicherheit die Mannschaft der Liga mit der höchsten individuellen Qualität. Sie haben eine unglaubliche Offensivqualität in ihrem Kader. Zudem sind sie die intensivste Mannschaft der Liga, was Sprints und intensive Läufe angeht», sagte Kohfeldt vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).

Gegen den Bundesliga-Mitabsteiger streben die Darmstädter den ersten Heimerfolg in dieser Saison an. Den letzten Pflichtsieg am Böllenfalltor gab es im Oktober des vergangenen Jahres - damals noch im Oberhaus beim 4:2 gegen Werder Bremen. «Wir haben ein Jahr kein Heimspiel gewonnen. Natürlich wollen wir hier gewinnen – gerade hier zu Hause. Und dafür gibt es keinen besseren Rahmen: Freitagabend, Flutlicht, gegen den Top-Favoriten der Liga», sagte Kohfeldt.

Angesichts der aktuellen Form geht der SVD als Außenseiter in die Partie. Die Lilien sind mit nur einem Sieg aus den ersten acht Spieltagen Tabellen-16., Köln belegt Rang sieben. Das Spiel sei eine große Chance für seine Mannschaft, betonte Kohfeldt. «Ich spüre eine riesengroße Lust, die drei Punkte mitzunehmen und mit einem Push aus dem Spiel rauszugehen.»