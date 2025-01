Schalke holt Stürmer Ba aus Frankreich

Der FC Schalke 04 hat Stürmer Pape Meïssa Ba verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot. Ba erhält bei den Gelsenkirchenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. In der laufenden Saison hat Ba in 18 Spielen für seinen alten Club zehn Tore erzielt. In der vergangenen Spielzeit traf er in 34 Partien elfmal.

«Er hat seine Torgefährlichkeit in Frankreich unter Beweis gestellt, 21 Tore in eineinhalb Jahren für Grenoble sind bemerkenswert», sagte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder laut Vereinsmitteilung. Der Senegalese erhält beim Revierclub die Rückennummer 10.