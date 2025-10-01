Tiefes Vertrauen: Book bleibt Sportvorstand in Elversberg

Der als Kandidat für den vakanten Posten des Sportchefs beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gehandelte Ole Book bleibt Sportvorstand bei der SV Elversberg. Der 39-Jährige hat seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert und somit alle Diskussionen um seine Person beendet.

«Wir haben bei der SV Elversberg in den vergangenen Jahren gemeinsam etwas aufgebaut, worauf wir stolz sein können. Es ist eine Verbundenheit entstanden und gegenseitiges Vertrauen gewachsen, was ich sehr schätze und was für mich Voraussetzung für eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft ist», begründete Book seine Entscheidung.

Elversberg erleichtert über Entscheidung

Nach dem Rücktritt von Mönchengladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus galt Book als aussichtsreicher Kandidat für dessen Nachfolge. Dieses Thema dürfte mit seiner demonstrativen Vertragsverlängerung in Elversberg nur einen Tag später vom Tisch sein.

Entsprechend groß ist die Freude bei den Saarländern. «Wir sind sehr glücklich, dass er die sportliche Verantwortung auch weiterhin tragen wird. Diese Entscheidung ist für uns von größter Bedeutung», sagte SVE-Präsident Dominik Holzer. Über die Laufzeit des neuen Vertrages für Book, der seit acht Jahren in Elversberg arbeitet, machte der Verein keine Angaben.