0:0 in Ulm: Schalke holt ersten Punkt unter van Wonderen

Der FC Schalke 04 wartet weiter auf den ersten Sieg unter der Leitung von Trainer Kees van Wonderen. In der 2. Fußball-Bundesliga kamen die Gelsenkirchener trotz einer Steigerung im Vergleich zu den vorangegangenen Partien nicht über ein torloses Unentschieden bei Aufsteiger SSV Ulm hinaus. Es war das vierte Pflichtspiel, in dem van Wonderen an der Seitenlinie stand. In der Tabelle gehören beide Mannschaften weiter zum unteren Drittel.

Vor 17.400 Zuschauern hatten die ersatzgeschwächten Schalker, die am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden waren, ihre beste Phase zwischen der 25. und der 35. Minute. In der Schlussphase vergab der eingewechselte Amin Younes zudem noch eine Doppelmöglichkeit. Mit vereinten Kräften verhinderte die Ulmer Defensive den späten Gegentreffer (88.).

Die besseren Chancen hatte über das gesamte Spiel betrachtet aber der SSV. Nach einer Viertelstunde scheiterte Maurice Krattenmacher zunächst aus der Distanz an der Latte, und nach dem Seitenwechsel rettete der insgesamt starke Torhüter Justin Heekeren gegen Ulms auffälligsten Offensivspieler (53.).

