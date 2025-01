1. FC Nürnberg bei Schalke 04 leicht zu knacken

Der defensiv anfällige 1. FC Nürnberg hat beim FC Schalke 04 einen Rückschlag erlitten. Die in der Abwehr viel zu unsichere Mannschaft von Trainer Miroslav Klose unterlag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:3 (1:3). Vor 62.278 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena erzielten Kenan Karamann (7. Minute) und Moussa Sylla (15./45.) die Tore für die Königsblauen. Stefanos Tzimas (17.) traf für die Franken.

«Schalke war uns heute einfach überlegen, gerade zu Beginn. Wir hatten vor allem in den ersten 15, 20 Minuten keine Lösungen. Wir wollten eigentlich die Spielkontrolle haben, sind aber nur hinterhergelaufen und haben deshalb verdient verloren», sagte Mittelfeldspieler Julian Justvan.

Schalke verbesserte mit dem Sieg nicht nur seine magere Heimbilanz von zuvor acht Punkten, sondern untermauerte die aufsteigende Form mit nun fünf ungeschlagenen Partien in Serie. In der Tabelle bleiben die Gelsenkirchener jedoch auf Platz 13.

Nürnberg wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg auf Schalke seit über 30 Jahren. In der Liga bleibt sowohl nach oben als auch nach unten für beide Mannschaften weiterhin viel möglich.

«Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir waren in den Zweikämpfen nicht so da, wie wir das gewohnt sind», befand Kapitän Robin Knoche. «Uns haben heute Zweikampfführung und Konsequenz gefehlt.»

Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an angriffslustig und bestraften schlafmützige Nürnberger direkt mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten. Auch der kurzzeitige Anschlusstreffer brachte keinen weiteren Schwung für das Team von FCN-Coach Klose.

Stattdessen legten die Knappen noch vor der Pause nach. Obwohl Nürnberg nach dem Seitenwechsel aktiver aufspielte, hatten die Schalker die besseren Chancen. Halbzeit zwei blieb aber torlos.

