1. FC Nürnberg holt Verteidiger Knoche

Der 1. FC Nürnberg verpflichtet den Champions-League-erfahrenen Abwehrspieler Robin Knoche. Der Vertrag des 32-Jährigen beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin war Ende Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei nach Franken wechselt.

Zur Vertragslaufzeit machte der Club wie gewohnt keine Angaben. Knoche absolvierte alleine 306 Partien in der deutschen Eliteklasse, hinzukommen fünf Einsätze in der Champions League.

Er war im Sommer 2020 vom VfL Wolfsburg in die Hauptstadt gewechselt und avancierte zum Abwehrchef. Im Laufe der zurückliegenden Saison hatte Knoche allerdings seinen Stammplatz an Winter-Neuzugang Kevin Vogt verloren. In der 2. Bundesliga wagt der Niedersachse nun einen Neuanfang.

«Wir sind sehr stolz und gleichzeitig glücklich darüber, dass sich Robin trotz anderer Angebote aus der Bundesliga für Nürnberg entschieden hat. Seine fußballerischen Fähigkeiten sind unbestritten, er verfügt über Erfahrung in der Bundesliga sowie in internationalen Wettbewerben», erklärte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou. «Über die Jahre hat er sich zu einem natürlichen Leader entwickelt, der nun ein wichtiger Bestandteil unserer Achse sein soll. Davon wird unser gesamtes Team enorm profitieren.»

Knoche selber sagte über seinen Neustart in Nürnberg: «Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, die Gespräche waren von Anfang an von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Ich habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden, das ist für mich mein Credo bei einem Vereinswechsel. (Sportvorstand) Joti (Chatzialexiou), (Sportdirektor) Olaf (Rebbe)und (Trainer) Miro (Klose) haben mir den spannenden Weg, der hier im Sommer begonnen hat, sowie die weiteren Pläne aufgezeigt. Diese möchte ich aktiv mitgestalten.»