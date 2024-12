1. FC Nürnberg verlängert Vertrag mit Stammkraft Karafiat

Der 1. FC Nürnberg hat den Vertrag mit Defensivspieler Ondrej Karafiat vorzeitig verlängert. Die Laufzeit teilte der fränkische Fußball-Zweitligist nicht mit. Der Vertrag des 30-jährigen Tschechen war ursprünglich bis zum Ende dieser Saison gültig. Karafiat war im Sommer als Probespieler zum Club gestoßen und überzeugte danach. Für den Tabellenelften absolvierte er 16 Zweitligaspiele.

«Ondrej ist ein absoluter Vorzeigeprofi. Er verhält sich stets professionell, übernimmt Verantwortung und identifiziert sich zudem zu 100 Prozent mit dem FCN», sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou über den früheren Kapitän von Mlada Boleslav in Tschechien.

«Als der Verein mit der Vertragsverlängerung auf mich zugekommen ist, habe ich keine Sekunde gezögert. Jeder weiß, wie wohl ich mich beim Verein und in der Stadt fühle», sagte Karafiat. Für den 1. FC Nürnberg geht es in der 2. Bundesliga am 19. Januar zu Hause gegen den Karlsruher SC weiter.