25 Millionen Euro für Tzimas - Jeltsch nach Stuttgart

Der 1. FC Nürnberg hat einen der millionenschwersten Transfers der 2. Bundesliga abgewickelt. Stürmer Stefanos Tzimas (19) wechselt für angeblich rund 25 Millionen Euro Ablöse in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion. Dafür zog der fränkische Fußball-Traditionsverein zuvor die Kaufoption in Höhe von angeblich rund 18 Millionen Euro auf die im Sommer 2024 von PAOK Saloniki ausgeliehene griechische Nachwuchshoffnung.

Tzimas unterschrieb dann einen Vertrag bis zum Sommer 2030 bei Fabian Hürzelers englischem Club, der den Angreifer aber sofort bis zum Saisonende an die Franken verlieh. Nach «Bild»-Informationen sollen beim 1. FC Nürnberg am Ende rund 2,5 Millionen Euro aus dem Transfer hängenbleiben.

Knapp zehn Millionen Euro für Jeltsch

Innenverteidiger Finn Jeltsch (18) verlässt die Franken dagegen sofort. Der U17-Weltmeister, der aus der eigenen Jugend stammt, wechselt für angeblich knapp zehn Millionen Euro zum Bundesligisten VfB Stuttgart.

«Unser ausdrücklicher Wunsch war es, dass uns kein Leistungsträger im Winter verlässt. Dennoch gibt es im Fußball manchmal Konstellationen, die dafür sorgen, dass man die ursprünglichen Pläne schweren Herzens noch einmal abwägen muss», begründete Sportvorstand Joti Chatzialexiou den Abgang von Feltsch, der Stammspieler war.

Der Wechsel von Tzimas ist eine Wegmarke in der Historie des 1. FC Nürnberg. Teuerster Transfer in der Geschichte der 2. Bundesliga ist aber der Abgang des Franzosen Benjamin Pavard, der im Sommer 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt war.

Tzimas: zehn Tore in 17 Spielen

«Für den 1. FC Nürnberg ist es etwas Besonderes, einen internationalen Transfer zu tätigen – insbesondere in dieser Kategorie», erklärte Sportvorstand Chatzialexiou. «Durch meine Zeit beim DFB kenne ich Brightons Chef-Trainer Fabian Hürzeler und Co-Trainer Daniel Niedzkowski und bin davon überzeugt, dass er bei ihnen in gute Hände kommt. Für Stefanos ist es ein toller nächster Schritt, für den wir ihm ab Sommer alles Gute und viel Erfolg wünschen.»

Tzimas hat in dieser Saison bei den Franken eingeschlagen. In 17 Zweitligaspielen erzielte er schon zehn Treffer für den Tabellenzehnten. «Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mein Traum von der Premier League bereits im Sommer erfüllt. Ich möchte mich beim FCN für die Chance, die sie mir gegeben haben und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, bedanken», sagte Tzimas.

Finn Jeltsch und Stefanos Tzimas (l) bringen dem 1. FC Nürnberg viel Geld ein. Foto: Daniel Karmann/dpa