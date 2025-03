274. Frankenderby: Nürnberg will nächsten Sieg gegen Fürth

In Franken ist wieder die Derbyzeit angebrochen. Zum 274. Mal treffen am Sonntag (13.30 Uhr) der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Es ist das am häufigsten ausgetragene Fußball-Derby in Deutschland.

Nach dem 4:0 in der Hinrunde in Fürth will die Nürnberger Mannschaft von Trainer Miroslav Klose nun auch vor heimischer Kulisse jubeln. Das Derby sei etwas Besonderes für den Verein und die Fans, räumte der Weltmeister von 2014 ein.

In der Gesamtbilanz führen die Nürnberger mit 141 Siegen bei 51 Remis deutlich. Für den Fürther Trainer Jan Siewert, seit November im Amt, ist es das erste Derby im Frankenland.