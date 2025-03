Abstieg immer näher: Jahn Regensburg verliert in Düsseldorf

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verliert der SSV Jahn Regensburg die rettenden Plätze allmählich aus dem Blick. Die Oberpfälzer verloren bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:1). Mit weiterhin nur 16 Zählern bleibt das Team von Trainer Andreas Patz Tabellenschlusslicht. Am Sonntag könnte der Rückstand auf den Relegationsrang auf zehn Zähler anwachsen, falls Braunschweig gegen Hertha gewinnt.

Der Jahn blieb im sechsten Spiel nacheinander ohne Punkte-Dreier - vier Spiele lang ist inzwischen die Serie ohne eigenen Torerfolg. Vor 31.951 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Matthias Zimmermann (41. Minute) den Treffer für die Düsseldorfer, die nunmehr 41 Punkte auf dem Konto haben.

Die auf zwei Positionen veränderte Elf der Gastgeber kam erst spät in Gang. Nach zwei guten Chancen durch Torjäger Dawid Kownacki traf Zimmermann im Anschluss an einen Eckball und auf Vorlage von Tim Oberdorf zum Führungstreffer aus kurzer Distanz. Der starke Kownacki und Isak Johannesson vergaben weitere gute Möglichkeiten für die Düsseldorfer, die den Sieg am Ende über die Zeit retteten.