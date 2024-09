Baumgart über Aufstieg: «2. Liga ist so eng wie nie»

HSV-Trainer Steffen Baumgart hält das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga für völlig offen. «Die 2. Bundesliga ist so eng wie nie. Ich sehe aktuell zehn Mannschaften, die um den Aufstieg spielen können. Das zeigt, wie gut in dieser Liga gearbeitet wird», sagte der 52-Jährige dem «Westfalenblatt» vor dem Duell mit seinem Ex-Club SC Paderborn (Samstag, 13.00 Uhr/Sky).

Baumgart führte die Paderborner in seiner Zeit dort zwischen 2017 und 2021 von der dritten bis in die erste Liga. Die Bundesliga-Rückkehr ist auch weiter das große Ziel des Hamburger SV.

«Das Anspruchsdenken und die Zielsetzung bleiben erstklassig. Das muss bei einem Verein dieser Größe auch so sein», sagte Baumgart. «In diesem Verein entsteht selten Zufriedenheit. Ich will es mal etwas zugespitzt so formulieren: Wenn wir gewinnen, muss der Sieg höher ausfallen. Bei einem Unentschieden haben wir zwei Punkte verschenkt und eine Niederlage ist eine absolute Frechheit.»