«Club» belohnt Talent mit Profivertrag

Talent Nick Seidel hat bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Der im Sommer ursprünglich für das U23-Team verpflichtete Innenverteidiger hat sich in den vergangenen Monaten unter Trainer Miroslav Klose in den Kreis der Lizenzmannschaft gespielt.

Schneller Aufstieg

«Nick hat sich in kürzester Zeit in unsere Profimannschaft eingegliedert, seine Rolle angenommen und jeden Tag etwas dafür getan, sich im Training bei den Profis weiterzuentwickeln. Er ist ein weiterer Beweis für die Durchlässigkeit und den Weg, den man bei uns gehen kann», sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. «Nach seinen ersten Einsätzen in der Hinrunde und seinen bisherigen Leistungen hat sich ein junger Spieler wie er den Profivertrag verdient.» Über die Laufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

Vor seinem Wechsel nach Nürnberg war Seidel für den Karlsruher SC aktiv. «Als wir Nick im Sommer gemeinsam mit den Kollegen aus dem Club Nachwuchs von einem Wechsel zu uns überzeugen konnten, haben wir ihm einen Plan für seine Entwicklung hin zum Profi aufgezeigt. Diese verlief nun schneller als erwartet, worüber wir sehr glücklich sind», sagte Sportdirektor Olaf Rebbe laut Mitteilung.

Weiter geht's für den FCN in Gelsenkirchen

In 17 von 18 Ligaspielen stand Seidel im Profikader und kann auf insgesamt vier Einsätze für die Klose-Elf zurückblicken. «Ich freue mich sehr darüber, hier beim Club meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Für mich gilt es jetzt, kein Prozent nachzulassen, sondern weiterhin jeden Tag Gas zu geben und mich weiterzuentwickeln», sagte der 20-Jährige. Beim 2:1 am Sonntag gegen den Karlsruher SC kam Seidel nicht zum Einsatz.

Die Franken belegen in der Tabelle der 2. Bundesliga den elften Rang. Weiter geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04.