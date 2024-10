Darmstadt hofft in Karlsruhe auf Punktzuwachs

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 muss im Gastspiel beim Karlsruher SC auf Christoph Zimmermann verzichten. Der 31 Jahre alte Abwehrspieler ist verletzt und fällt für die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) aus. Fraglich ist der Einsatz von Stürmer Oscar Vilhelmsson. Der Schwede ist zwar ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Noch offen ist jedoch, ob er schon eine Option für den Kader ist. «Er ist 35 Tage am Stück ausgefallen. Es wird darauf ankommen, ob es Sinn macht», sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt.

Im Duell mit dem Tabellendritten sind die Hessen, die mit fünf Punkten derzeit Drittletzter sind, klarer Außenseiter. «Es passt sehr viel beim KSC. Sie haben gute Abstände in der Defensive. Sie wissen, wann sie attackieren oder sich auch mal fallen müssen. Zudem haben sie eine extrem hohe Qualität im Kader», lobte Kohfeldt den Rivalen.

Der Bundesliga-Absteiger hat dagegen in dieser Saison noch nicht so richtig Fuß gefasst. «Eine Entwicklung in puncto Stabilität ist da, aber noch nicht abgeschlossen», sagte Kohfeldt (41) und ergänzte: «Wir dürfen unseren Gegentorschnitt gerne senken. Zudem müssen wir unseren offensiven Weg weitergehen. Natürlich würden uns Punkte helfen, denn in Summe haben wir zu wenig davon.»

Trotz der ersten Niederlage in seiner Amtszeit am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg sieht der Anfang September als Nachfolger von Torsten Lieberknecht verpflichtete Fußball-Lehrer optimistisch in die Zukunft. «Das Team hat einen Glauben an die Art und Weise unseres Fußballs. Man spürt positive Energie. Die Herangehensweise an Spiele ist von der Überzeugung geprägt, diese gewinnen zu können», sagte Kohfeldt.