Darmstadt in Fürth nach Pokalsieg mit mentalem «Auftrieb»

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 kann wieder auf Oscar Vilhelmsson und Luca Marseiler zurückgreifen. Beide Spieler seien für die Auswärtspartie gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) einsatzbereit, sagte Kohfeldt. Marseiler hatte zuletzt krankheitsbedingt gefehlt, Vilhelmsson aufgrund von Adduktorenproblemen.

Die Lilien sind seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Am Mittwoch war der SVD durch ein 3:2 nach Verlängerung beim Drittligisten Dynamo Dresden ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Pokalsieg «emotionaler Meilenstein»

Der Erfolg habe «mental noch einmal Auftrieb gegeben» und sei ein «emotionaler Meilenstein» gewesen, sagte Kohfeldt. «Euphorisiert würde ich nicht als Wort benutzen, um die Mannschaft zu beschreiben. Eher positiv gestärkt, mit einer gesunden Selbstsicherheit. Aber auch mit dem Wissen, dass wir in jedem Spiel hart kämpfen müssen, um erfolgreich zu sein.»

Wie in Darmstadt gab es auch in Fürth in dieser Saison schon einen Trainerwechsel. Nach der Trennung von Alexander Zorniger zu Beginn der vergangenen Woche soll Leonhard Haas die Franken bis zum Winter betreuen. «Fürth hat einen Trainerwechsel hinter sich. Sie haben in den vergangen beiden Spielen manches ein wenig verändert, andere Dinge wiederum nicht. Auch die Formation ist nicht ganz klar, wir bereiten uns auf alles vor», sagte Kohfeldt.