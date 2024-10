Darmstadts Holland vor Rückkehr auf den Fußballplatz

Knapp sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss brennt Fabian Holland auf seine Rückkehr auf den Fußballplatz. In knapp zwei Wochen soll es soweit sein. «Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Da laufen gerade die Vorbereitungen», sagte der Defensivspieler des SV Darmstadt 98 im Portal «Lilienblog». Läuferisch funktioniere schon alles, sogar schon ein wenig mit dem Ball. «Jetzt geht es um Sprünge und dass ich Beweglichkeit reinbekomme», berichtete der 34-Jährige.

Ein Comeback beim Fußball-Zweitligisten ist aber noch in weiter Ferne. Holland liebäugelt mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, vielleicht könne er auch vorher schon ein paar Übungen mit der Mannschaft absolvieren. «Auf dem Platz werde ich natürlich langsam starten. Da muss man gucken, wie es läuft», sagte der Linksverteidiger.

Holland hatte sich im April im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg schwer am Knie verletzt. Neben einem Kreuzbandriss wurden zudem Meniskus und Innenband beschädigt. Für den gebürtigen Berliner war das ein Schock. An ein Karriereende hat er dennoch nicht gedacht. Auch wenn man alles realistisch einschätzen müsse, sei für ihn schnell klar gewesen, dass es irgendwie funktionieren werde. «So wie sich mein Körper anfühlt, bin ich guter Dinge, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann», sagte er.

Vertrag in Darmstadt läuft aus

Gern auch in Darmstadt, wo Hollands Vertrag am Saisonende ausläuft. «Ich könnte mir schon vorstellen, hier noch mal zu verlängern und noch ein paar Jahre Fußball zu spielen», sagte er. Einen Plan für die Zukunft hat der Kapitän bereits. «Nach der Karriere geht es auf jeden Fall nach Berlin zurück, wo meine Eltern leben und meine Frau herkommt. Wir bauen dort gerade am Stadtrand schon ein Haus», sagte Holland.

