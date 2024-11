Debüt von Siewert: Fürth will KSC «ins Grübeln bringen»

Der neue Trainer Jan Siewert setzt vor seiner Premiere in der 2. Bundesliga mit der SpVgg Greuther Fürth im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Aufstiegskandidat Karlsruher SC auf einen Überraschungseffekt. «Wir sind erstmal in einer Situation, wo wir auf einen Gegner treffen, der vielleicht nicht unbedingt weiß, was ihn erwartet. Da wollen wir den KSC schon ins Grübeln bringen», sagte Siewert, der in der Länderspielpause Interimscoach Leonhard Haas nach drei Pflichtspielniederlagen am Stück abgelöst hat.

Der frühere Trainer von Huddersfield Town und vom FSV Mainz 05 will den verunsicherten Fürthern Dynamik vermitteln. «Es geht um Aktivität, es geht darum, dass wir Energie ausstrahlen wollen, dass wir Bälle erobern wollen und daraus einen guten Ballbesitz entwickeln wollen», sagte der 42-Jährige.

Mit den ersten Eindrücken seiner Mannschaft ist Siewert zufrieden. «Da war richtig Energie drin vom ersten Tag», befand er. Die Karlsruher, die mit Trainer Christian Eichner erst vor Kurzem bis zum Sommer 2027 verlängert haben, würden aber eine «große Aufgabe» darstellen. «Wir sind vorbereitet», betonte Siewert dennoch.