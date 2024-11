Der Jahn lebt: Interimscoach Patz richtet Regensburger auf

Voller Erleichterung riss Andreas Patz nach seinem Premierensieg in der 2. Fußball-Bundesliga mit Schlusslicht SSV Jahn Regensburg die Arme in die Höhe. Was für eine Last fiel von dem Nachfolger von Joe Enochs nach dem leidenschaftlich verteidigten 1:0 (1:0) gegen die SV Elversberg ab. Der Neue wirkt!

«Unsere Devise war: Mit Leidenschaft verteidigen», sagte der bisherige Assistenztrainer nach dem ersten Zweitligasieg der Oberpfälzer seit Anfang August. «Das hat die Mannschaft richtig gut umgesetzt. Wie wir in unserer aktuellen Situation geschlossen verteidigt haben, da bin ich richtig stolz auf die Mannschaft.»

1:0 gegen Fürth, 1:0 gegen Elversberg

Das Wort «Stolz» kam im Vokabular von Patz nach dem erlösenden Dreier vor 9.048 Zuschauern ziemlich oft vor. «So wie sich die Jungs reingehauen haben, bin ich unheimlich stolz», sagte der gebürtige Thüringer auch. «Ich bin überglücklich, wie die Jungs das insgesamt gemacht haben.»

Nach einem desaströsen Saisonstart mit zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Liga darf in Regensburg wieder gehofft werden. Vier Tage nach dem 1:0 im DFB-Pokal gegen die SpVgg Greuther Fürth hat Patz die Wende eingeleitet - auch dank einer etwas erzwungenen Personalentscheidung.

Denn der Interimstrainer musste aus Verletzungsgründen auf seine Doppelspitze Eric Hottmann und Christian Kühlwetter verzichten. Stattdessen begannen Elias Huth und Noah Ganaus. Und Ganaus entschied mit seinem Treffer in der 16. Minute nach einer Flanke von Bryan Hein prompt die Partie für die defensiv hervorragend eingestellten Hausherren. Die Rote Karte von Dejan Galjen (90.+4) nach einem groben Foul brachte die Regensburger gegen spielbestimmende Gäste nicht mehr entscheidend ins Wanken.

Die Aufholjagd soll auf Schalke weitergehen

«Nach der bisherigen Phase ist die Erleichterung enorm, wieder in der Liga drei Punkte geholt zu haben. Der Sieg war für den gesamten Verein von großer Bedeutung. Die Euphorie konnten wir aus dem DFB-Pokal gut in die Liga transportieren», sagte Ganaus.

Mit sieben Punkten nach elf Spieltagen sind die Regensburger wieder in Reichweite der rettenden Tabellenregion. «Wir sind mit dem Sieg wieder an der Konkurrenz dran und wollen in der Trainingswoche intensiv arbeiten, um uns bestmöglich auf Schalke vorzubereiten», sagte Ganaus. Die Schalker haben nur zwei Zähler mehr als der Jahn. Die Aufholjagd unter Patz kann für die Regensburger also am kommenden Sonntag gerne weitergehen.

