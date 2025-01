Doppelpack von Mees sichert Münster zweiten Heimsieg

Mit dem zweiten Heimsieg in dieser Saison hat sich Preußen Münster im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein wenig Luft verschafft. Der Aufsteiger bezwang die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1) und verkürzte den Abstand auf den Tabellen-14. aus Franken auf einen Punkt. Die Fürther hingegen blieben auch im fünften Pflichtspiel in Serie auswärts ohne Sieg und stecken in der Abstiegszone fest.

Vor 11.791 Zuschauern im Preußenstadion erzielte Joshua Mees in der 10. und 90. Minute beide Treffer für die Gastgeber, die in der Hinrunde nur einen Erfolg vor eigenem Publikum feiern konnten. Niko Gießelmann (28.) traf für die Gäste, die nach gut einer halben Stunde wegen der Gelb-Roten Karte für Simon Asta in Unterzahl gerieten und ihren Torwart Nils Körber zur Pause verletzungsbedingt auswechseln mussten. Der 28-Jährige stand erstmals in der 2. Liga für die Fürther zwischen den Pfosten.

Mees trifft in der Schlussphase

Die Gastgeber starteten perfekt in die Partie und kamen durch einen Kopfballtreffer von Mees im Anschluss an einen Eckball zum Führungstreffer, ehe Gießelmann der Ausgleich für die Franken gelang. Münster hatte einige Möglichkeiten zum Siegtreffer, doch erst kurz vor Schluss traf erneut Mees per Kopf zum 2:1.

Intensiver Fight in Münster. Foto: Friso Gentsch/dpa