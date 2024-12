Ergebnis-Alarm: Trend beim 1. FC Nürnberg «geht nach unten»

Nach der nächsten verspielten Führung und der sich ausweitenden Ergebniskrise gibt es beim 1. FC Nürnberg nichts mehr schönzureden. Nach dem 1:2 (1:1) bei der SV Elversberg zeigt die Kurve in der 2. Liga nach nun schon fünf sieglosen Punktspielen am Stück klar nach unten.

Frohe Weihnachten sind aktuell weit weg. Trainer Miroslav Klose sprach Klartext: «Fußball ist Ergebnissport. Wir dürfen nicht mit Schönspielen zufrieden sein.» Seine Ansagen vor der Partie waren deutlich: «Wach sein! Gierig sein!»

Aggressivität und Zweikampfstärke fehlen

Aber die Vorgabe wurde gegen das Überraschungsteam aus dem Saarland von den «Club»-Profis nur in der guten Anfangsphase erfüllt, als Jens Castrop auch prompt das 1:0 gelang (14. Minute). Tom Zimmerschied (44. Minute) und Muhammed Damar (53.) wendeten die Partie. FCN-Kapitän Robin Knoche sprach hinterher «von unserem schlechtesten Spiel der letzten Wochen».

Julian Justvan befand: «Wir haben uns abkochen lassen in der zweiten Halbzeit.» Der Spielmacher sprach die grundsätzliche Herangehensweise an. «Es muss so sein, dass jeder an sein Limit geht, was die Mentalität angeht. Wir müssen bissiger sein. Wir wissen, dass wir kicken können. Aber was uns fehlt, ist das Aggressive, das Zweikampfstarke, das brauchst du in der Liga.»

Köln und Braunschweig zum Jahresabschluss

Zwei Spiele in Köln und daheim gegen Eintracht Braunschweig bleiben noch, um eine verschärfte Tabellensituation vor Weihnachten abzuwenden. «Die letzten zwei, drei Spiele geht der Trend eher nach unten», sagte Justvan, «da müssen wir gucken, dass wir den wieder nach oben schrauben.»

Klose will weiter an den maßgeblichen Dingen (27 Gegentore) trainieren. Und er werde intern «viele Sachen ansprechen, auch wenn die letzten Wochen fußballerisch sehr gut waren. Hier haben wir es nicht auf die Platte gebracht.»

Der Kapitän sieht das Teamgefüge gefestigt genug, um den Negativtrend zu stoppen und noch vor der Winterpause umzukehren. «Ich glaube nicht, dass die Mannschaft durch diese Niederlage einen Knacks bekommt. Wir werden wieder aufstehen», versprach Abwehrchef Knoche nach dem Flop in Elversberg.

«Es wird jetzt hart», sagte Torschütze Castrop gerade mit dem Blick auf das kommende Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln. «Aber wir werden alles dafür tun, sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen mitzunehmen, um unsere Ausgangssituation zur Winterpause etwas zu verbessern.»

