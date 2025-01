Felix Klaus kehrt zu Greuther Fürth zurück

Der Offensivspieler Felix Klaus wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Fortuna Düsseldorf zu Greuther Fürth. Wie die Mittelfranken mitteilten, unterschrieb der 32-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Klaus wurde in Fürth ausgebildet und begann dort schließlich auch seine Profikarriere. «Es ist für mich, wie wenn ich heimkomme», sagte der Stürmer.

Auch Sportdirektor Stephan Fürstner freut sich über den Transfer: «Ich bin sehr glücklich, dass wir in der Winterpause einen Spieler mit seiner Erfahrung und Qualität bekommen haben.» Klaus bestritt in der Bundesliga 165 und in der 2. Bundesliga 183 Partien. Die Fürther starten am 18. Januar bei Preußen Münster in die Rückrunde.