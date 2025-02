Fortuna Düsseldorf hält Anschluss - 3:2 gegen Ulm

Mit dem ersten Heimsieg in diesem Jahr arbeitet sich Fortuna Düsseldorf wieder an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga heran. Die seit drei Spielen unbesiegte Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang den Abstiegskandidaten SSV Ulm mit 3:2 (2:1) und belegt mit 33 Punkten wieder einen vorderen Platz.

Die seit nun acht Auswärtsspielen sieglosen Gäste hingegen verpassten den Sprung auf die rettenden Plätze und stecken mit 17 Zählern in der Abstiegszone fest. Vor 32.047 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielten Isak Johannesson (9. Minute) und Dawid Kownacki (15./60. Foulelfmeter) die Treffer für die Gastgeber. Aaron Keller (13.) und Oliver Batista Meier (52.) schafften zwischenzeitlich jeweils den Ausgleich für Ulm.

Die Partie begann mit drei Treffern auf beiden Seiten recht forsch. Die Düsseldorfer gingen insgesamt dreimal in Führung und kamen durch Doppelpacker Kownacki, der nun sieben Treffer in den vergangenen sechs Spielen erzielte, zum erst dritten Heimsieg der Saison.

Icon Vergrößern Ulms Krattenmacher sorgte für Gefahr. Foto: Roland Weihrauch/dpa Icon Schließen Schließen Ulms Krattenmacher sorgte für Gefahr. Foto: Roland Weihrauch/dpa