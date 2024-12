Fünf Pflichtspiele ohne Sieg: Nürnberg ohne Zweifel

Trainer Miroslav Klose hat bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg keine Selbstzweifel festgestellt. «Nein, Zweifel überhaupt nicht. Natürlich merkt man nach den letzten Spielen die Enttäuschung», sagte Klose. «Aber wichtig ist, dass wir trotzdem immer in unsere Phasen im Spiel kommen, in denen wir dominieren, in denen wir guten Fußball spielen.» Im entscheidenden Moment müsse man nun effizienter sein.

Die nächste Möglichkeit dazu hat der «Club» am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel gegen die SV Elversberg. «Elversberg ist eine sehr gefährliche Mannschaft und sehr gut in ihrem Ballbesitz. Sie laufen mit ganz vielen Spielern und mit viel Dynamik auf das gegnerische Tor zu. Das muss man erst einmal wegverteidigen», sagte Klose. Der WM-Rekordtorjäger hofft, dass sein Team aus den späten Gegentoren zuletzt lernt. Man müsse «die richtigen Schlüsse» daraus ziehen.