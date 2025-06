Fürth holt Schweizer U21-Nationalspieler Keller

Die SpVgg Greuther Fürth hat Außenbahnspieler Aaron Keller unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Schweizer kommt von der SpVgg Unterhaching und unterschrieb einen Kontrakt bis 30. Juni 2029. In der vergangenen Saison spielte Keller auf Leihbasis beim SVV Ulm bereits in der 2. Fußball-Bundesliga und markierte in 27 Spielen vier Tore.

«Aaron hat für sein Alter schon eine erstaunliche Reife und ist sehr ambitioniert, weshalb wir davon überzeugt sind, dass er sich hier sehr gut weiterentwickeln und uns so mit seinen Qualitäten helfen wird», sagte Sportdirektor Stephan Fürstner.

Keller besitzt neben der Schweizer auch die deutsche und brasilianische Staatsbürgerschaft. Der Rechtsfuß, der vorzugsweise über die linke Seite kommt, kuriert aktuell noch eine Sprunggelenksverletzung aus, arbeitet aber an seiner Reha, um schnellstmöglich zum Team zu stoßen.