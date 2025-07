Fürth verpflichtet Hoffenheimer Abwehr-Talent König

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat zur kommenden Saison Innenverteidiger Noah König von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 21-Jährige spielt in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer und bestritt in der laufenden Saison bisher 24 Partien in der Regionalliga Südwest. Der Defensivmann wechselt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2028.

«Er ist in Hoffenheim eine feste Größe und kennt es dadurch auch schon, Verantwortung zu übernehmen», sagte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner über König. «Für uns geht es auch in der neuen Saison wieder darum, den richtigen Mix aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und erfahrenen Jungs zusammenzustellen.»