2. Fußball-Bundesliga Fürther hoffen auf «reinigende» Wirkung von jüngsten Pleiten

Fürth steht in der 2. Liga nah an der Abstiegszone. Zuletzt setzte es heftige Heimpleiten. Just diese Blamagen sollen nun für einen Ruck sorgen, hofft der Coach. Die nächste Aufgabe hat es in sich.