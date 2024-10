Fürther Profis nehmen Training unter Coach Haas auf

Leo Haas hat seine Arbeit als Interimstrainer der Profis von Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth aufgenommen. «Fokus auf Schalke», schrieb der Verein und postete auf der Plattform X Trainingsbilder. U23-Trainer Haas soll die Mannschaft bis zum Winter betreuen. Nach der 0:4-Pleite gegen den 1. FC Nürnberg geht es für die Fürther am Samstag beim in dieser Saison enttäuschenden FC Schalke 04 weiter.

Haas bringt Erfahrung aus Salzburg mit

Die Fürther hatten sich am Dienstag überraschend von Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi und Trainer Alexander Zorniger getrennt. Der Verein strebt einen «kompletten sportlichen Neuanfang» an. Haas war zu dieser Saison zur Spielvereinigung zurückgekommen. Der 42-Jährige, der von 2007 bis 2011 für die Franken spielte, wurde Nachfolger von Petr Ruman. Zuletzt arbeitete Haas vor der Station Fürth als Co-Trainer der U18 in der Akademie des österreichischen Serienmeisters FC Red Bull Salzburg.

Schalke hinter den Fürthern

Zorniger (57) war im Oktober 2022 als Fürther Trainer verpflichtet worden. Ende vergangenen Jahres war sein Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert worden. In dieser Saison hatte Fürth nach einem guten Saisonstart mit acht Punkten aus vier Spielen eine Negativserie von zuletzt fünf Spielen ohne Sieg hinnehmen müssen. In der Tabelle belegt die Spielvereinigung Rang zwölf. Schalke ist 14. Hier ist Kees van Wonderen seit kurzem neuer Trainer.

Azzouzi hatte der Verein vor sieben Jahren als Sportdirektor verpflichtet, später wurde er Sport-Geschäftsführer. Der heute 53-Jährige war nach dem Ende seiner Spielerkarriere, in der er mehrere Jahre für die Franken spielte, bereits von 2005 bis 2012 in verschiedenen Positionen für die Fürther tätig gewesen. Interimsweise wird die sportliche Führung der Profimannschaft bis zum Winter von Stephan Fürstner, Sportlicher Leiter der Kleeblatt Akademie, übernommen.

Icon Vergrößern Müssen beide gehen: Manager Rachid Azzouzi (l) und Trainer Alexander Zorniger (r). Foto: Daniel Karmann/dpa Icon Schließen Schließen Müssen beide gehen: Manager Rachid Azzouzi (l) und Trainer Alexander Zorniger (r). Foto: Daniel Karmann/dpa