«Glücklicher Punkt»: Klose hadert nach 0:0 bei Hertha

Die Vollsperrung auf der Autobahn dürfte für die Fans des 1. FC Nürnberg ähnlich ereignisreich gewesen sein wie das Offensivspiel ihrer Mannschaft. Weil Hunderte Anhänger auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC im Stau gestanden hatten, füllte sich der FCN-Block erst nach der Halbzeit. Die Gäste hatten nicht viel verpasst - und sie hätten theoretisch noch später kommen können.

Denn das torlose Remis des «Clubs» bei den Berlinern war ereignis- und chancenarm. «Das ist natürlich ärgerlich. Klar hätten wir die Unterstützung gerne das ganze Spiel gehabt», befand Kapitän Robin Knoche nach dem Spiel.

Klose spricht von glücklichem Punkt

Nach drei Siegen in Serie musste die Franken beim Hertha-Debüt des ehemaligen Fürther Trainers Stefan Leitl mal wieder einen Punkt abgeben. Offensiv ging über 90 Minuten quasi gar nichts. Und das, obwohl Nürnberg in dieser Saison die drittmeisten Tore in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen hat.

Trainer Miroslav Klose sprach von einem «glücklichen Punkt» für sein Team. «Wir haben defensiv zwar gut gestanden und vieles wegverteidigt. Aber mit dem Umschaltspiel war ich nicht zufrieden. Das können wir viel, viel besser», bemängelte der 46-Jährige, um kurz darauf mit einem positiven Fazit abzuschließen: «Wir haben wieder zu null gespielt und einen Punkt geholt.»

Knoche: «Das zeugt von Reife»

Mit einem Sieg hätten die Franken vielleicht nochmal ernsthaft in den Aufstiegskampf eingreifen können. So sind es vorerst zwar trotzdem nur fünf Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Die Konkurrenz aus Hamburg oder Köln scheint aber zu stark zu sein.

Für Routinier Knoche geht es bis zum Saisonende daher vor allem darum, die Leistungen der letzten Wochen kontinuierlich zu bestätigen. «Das zeugt von Reife und einer Entwicklung, die wir genommen haben», urteilte der Abwehrspieler über die Formkurve und appellierte an seine Teamkollegen: «Weitermachen!»