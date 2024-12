Greuther Fürth mit großem Ziel für Jahresendspurt

Der Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich für die drei letzten Aufgaben des Fußball-Jahres gegen klangvolle Gegner Großes vorgenommen. Man wolle alle drei Spiele gewinnen, sagte Trainer Jan Siewert. Nach dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC kommt Hannover 96 als Gast. Zum Abschluss geht es zum Hamburger SV.

Ulm und «Ping-Pong-Spiel»

Natürlich seien die Aufgaben schwierig, räumte der neue Fürther Coach ein. «Aber ich finde, es gibt auch immer wieder Chancen. Und warum sollen wir uns verstecken? Ich glaube, dass wir Chancen haben in dieser Liga. Wir haben Chancen, einfach jedes Spiel zu gewinnen - und so müssen wir es auch angehen», sagte der Trainer der Spielvereinigung.

Siewert, der nach einer Niederlage zu seinem Auftakt in Fürth am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Ulm seinen ersten Punkt mit den Franken holte, will von seinem Team Mut und Freude sehen. Und natürlich hofft er auf seinen Premierensieg. «Das sind richtig geile Spiele und ich glaube, dass wir das auch ausstrahlen müssen. Ich weiß, was die Jungs in der Lage sind zu leisten», sagte der 42-Jährige. Es gehe auch um die Haltung. Zudem müsse man phasenweise mehr Kontrolle haben. Gegen Ulm sei das «teilweise ein zu schnelles Ping-Pong-Spiel geworden».

Früherer FCN-Trainer nun als Hertha-Gegner

Verzichten müssen die Fürther im Spiel gegen die Mannschaft des früheren Nürnberger Trainers Christian Fiél auf Mittelfeldspieler Jomaine Consbruch und Verteidiger Kerim Calhanoglu. Während es für die Berliner in der dicht gedrängten Zweitliga-Tabelle um den Anschluss an die Spitzenplätze geht, will die Spielvereinigung den Abstand zu den Abstiegsplätzen ausbauen. Aktuell hat sie als Tabellen-13. zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

«Die Hertha ist eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die gerade im letzten Drittel auch viel Geradlinigkeit aufweist», sagte Siewert, «und dementsprechend müssen wir gut mit Ball sein, um einfach dann für uns Lösungen zu finden».