Greuther Fürth vor Regensburg gewarnt: «Kein Selbstläufer»

Die SpVgg Greuther Fürth will das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) unter keinen Umständen unterschätzen. «Regensburg ist brutal intensiv», warnte Trainer Jan Siewert vor den Oberpfälzern, die nach ihrem Überraschungssieg gegen Hertha BSC (2:0) auf ein Comeback im Abstiegskampf hoffen. «Das ist kein Selbstläufer.»

Die Fürther verblüfften ihrerseits am vergangenen Wochenende mit einem 2:1 gegen den SC Paderborn und haben aktuell sechs Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

Desaster-Bilanz von Regensburg in der Fremde

Die Franken sind seit neun Zweitligaspielen gegen Regensburg ungeschlagen und gewannen dabei siebenmal. In der Hinrunde feierten die Fürther beim 4:0 zu Hause sogar ihren höchsten Saisonsieg.

Die Regensburger wollen wiederum ihre desaströse Auswärtsbilanz mit nur einem Punkt aus neun Spielen aufhellen. «Wir müssen uns frei davon machen, ob wir zu Hause oder auswärts spielen. Es geht um die Leistung, die wir abrufen, dann werden wir auch Punkte einfahren», äußerte Trainer Andreas Patz.