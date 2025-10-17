Hannover-96-Chef Kind meldet sich nach OP zurück

Martin Kind befindet sich nach zwei Operationen in den vergangenen Wochen nach eigenen Worten «auf einem sehr guten Weg der Genesung». Das teilte der Aufsichtsrats-Chef der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft des Zweitligisten Hannover 96 in einer persönlichen Stellungnahme mit, die über den Club verbreitet wurde.

Nach einer «neurochirurgischen Operation» und einer «herzchirurgischen Behandlung», die beide in Hannover vorgenommen wurden, sei er «weitgehend beschwerdefrei», sagte der 81-Jährige weiter.

Kind werde eine Rehabilitationsmaßnahme wahrnehmen, um seine volle Belastungsfähigkeit schrittweise wiederzuerlangen. Danach wolle er seine Tätigkeit «wieder vor Ort und in gewohnter Weise aufnehmen». In die täglichen Geschäfte bei 96 sei er aber schon wieder eingebunden.